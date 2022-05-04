Власти РФ запустили новую программу льготной ипотеки

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Айтишники смогут оформить ипотеку по ставке не больше 5% годовых Фото:

В России начала действовать программа льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

«Правительство поможет сотрудникам IT-компаний улучшить жилищные условия. Для них запущена льготная ипотечная программа по ставке не более 5% годовых», — говорится в официальном telegram-канале кабмина.

Уточняется, что максимальный размер займа в регионах-миллионниках составит 18 млн рублей, в других — 9 млн рублей. До конца 2024 года по программе может быть выдано до 50 тысяч кредитов на общую сумму около 240 млрд рублей. Глава правительства поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко внимательно следить за реализацией этой программы.

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В России начала действовать программа льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ. «Правительство поможет сотрудникам IT-компаний улучшить жилищные условия. Для них запущена льготная ипотечная программа по ставке не более 5% годовых», — говорится в официальном telegram-канале кабмина. Уточняется, что максимальный размер займа в регионах-миллионниках составит 18 млн рублей, в других — 9 млн рублей. До конца 2024 года по программе может быть выдано до 50 тысяч кредитов на общую сумму около 240 млрд рублей. Глава правительства поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко внимательно следить за реализацией этой программы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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