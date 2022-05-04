Власти РФ запустили новую программу льготной ипотеки

04 мая 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

Айтишники смогут оформить ипотеку по ставке не больше 5% годовых Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России начала действовать программа льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ. «Правительство поможет сотрудникам IT-компаний улучшить жилищные условия. Для них запущена льготная ипотечная программа по ставке не более 5% годовых», — говорится в официальном telegram-канале кабмина. Уточняется, что максимальный размер займа в регионах-миллионниках составит 18 млн рублей, в других — 9 млн рублей. До конца 2024 года по программе может быть выдано до 50 тысяч кредитов на общую сумму около 240 млрд рублей. Глава правительства поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко внимательно следить за реализацией этой программы. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В России начала действовать программа льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ. «Правительство поможет сотрудникам IT-компаний улучшить жилищные условия. Для них запущена льготная ипотечная программа по ставке не более 5% годовых», — говорится в официальном telegram-канале кабмина. Уточняется, что максимальный размер займа в регионах-миллионниках составит 18 млн рублей, в других — 9 млн рублей. До конца 2024 года по программе может быть выдано до 50 тысяч кредитов на общую сумму около 240 млрд рублей. Глава правительства поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко внимательно следить за реализацией этой программы.