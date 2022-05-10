Пермякам предлагают купить одну из старейших пиццерий

11 мая 2022 в 10:48 Размер текста - 17 +

Цена готового бизнеса — 2,2 миллиона рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Перми продается одна из старейших городских пиццерий «Дока-Пицца». Объявление о продаже размещено на портале «Авито». «Кафе укомплектовано оборудованием, посудой, мебелью. Помещение в аренде. Отличный отлаженный бизнес. Узнаваемый бренд в Перми», — сообщается в объявлении. Кафе находится на цокольном этаже по ул. Крупской, в районе цирка. Цена готового бизнеса — 2, 2 миллиона рублей. Пиццерия продается в связи с переездом собственника. В распоряжении покупателя останется сайт и контракты с агрегаторами по доставке пиццы. Сеть пиццерий «Дока-Пицца» открылась в Перми в 2000 году. Кафе сети специализировались на приготовлении десятков видов пиццы из толстого теста. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» .

В Перми продается одна из старейших городских пиццерий «Дока-Пицца». Объявление о продаже размещено на портале «Авито». «Кафе укомплектовано оборудованием, посудой, мебелью. Помещение в аренде. Отличный отлаженный бизнес. Узнаваемый бренд в Перми», — сообщается в объявлении. Кафе находится на цокольном этаже по ул. Крупской, в районе цирка. Цена готового бизнеса — 2, 2 миллиона рублей. Пиццерия продается в связи с переездом собственника. В распоряжении покупателя останется сайт и контракты с агрегаторами по доставке пиццы. Сеть пиццерий «Дока-Пицца» открылась в Перми в 2000 году. Кафе сети специализировались на приготовлении десятков видов пиццы из толстого теста.