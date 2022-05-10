10 мая 2022
09 мая 2022
08 мая 2022

Пермякам предлагают купить одну из старейших пиццерий

© Служба новостей «URA.RU»
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Pinzeria by Bontempi в Ельцин Центре. Екатеринбург, нож, пицца, повар
Цена готового бизнеса — 2,2 миллиона рублей Фото:

В Перми продается одна из старейших городских пиццерий «Дока-Пицца». Объявление о продаже размещено на портале «Авито».

«Кафе укомплектовано оборудованием, посудой, мебелью. Помещение в аренде. Отличный отлаженный бизнес. Узнаваемый бренд в Перми», — сообщается в объявлении.

Кафе находится на цокольном этаже по ул. Крупской, в районе цирка. Цена готового бизнеса — 2, 2 миллиона рублей. Пиццерия продается в связи с переездом собственника. В распоряжении покупателя останется сайт и контракты с агрегаторами по доставке пиццы.

Сеть пиццерий «Дока-Пицца» открылась в Перми в 2000 году. Кафе сети специализировались на приготовлении десятков видов пиццы из толстого теста.

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В Перми продается одна из старейших городских пиццерий «Дока-Пицца». Объявление о продаже размещено на портале «Авито». «Кафе укомплектовано оборудованием, посудой, мебелью. Помещение в аренде. Отличный отлаженный бизнес. Узнаваемый бренд в Перми», — сообщается в объявлении. Кафе находится на цокольном этаже по ул. Крупской, в районе цирка. Цена готового бизнеса — 2, 2 миллиона рублей. Пиццерия продается в связи с переездом собственника. В распоряжении покупателя останется сайт и контракты с агрегаторами по доставке пиццы. Сеть пиццерий «Дока-Пицца» открылась в Перми в 2000 году. Кафе сети специализировались на приготовлении десятков видов пиццы из толстого теста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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