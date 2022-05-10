10 мая 2022
09 мая 2022
08 мая 2022

Мэр челябинского города уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка Бориса Дубровского в Трехгорный и Ашу, сычев евгений
У Евгения Сычева был жесткий конфликт с местными депутатами Фото:

Мэр Трехгорного (Челябинска область) Евгений Сычев уходит в отставку. Об этом он 11 мая написал на своей странице в соцсетях.

«Решение непростое, но обдуманное и взвешенное. Принято оно во взаимодействии с командой „Росатома“ и Приборостроительного завода, вместе с которой мы работали все эти годы», — написал Сычев во «ВКонтакте».

Мэр Трехгорного отметил, что на посту главы он остается до 9 июня, затем переходит на работу в должности советника генерального директора ФГУП «ПСЗ» по взаимодействию с органами власти.

«Буду курировать работу межведомственных штабов, реализацию наиболее важных городских проектов и другие ответственные направления. Возвращаясь на градообразующее предприятие, остаюсь в той же команде, и задача прежняя — развитие нашего города», — заявил глава.

Ранее сообщалось, что у Сычева был жесткий конфликт с местными депутатами. В феврале текущего года делегация высокопоставленных чиновников правительства Челябинской области вела переговоры с главой Трехгорного о добровольной отставке.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог».

Мэр Трехгорного (Челябинска область) Евгений Сычев уходит в отставку. Об этом он 11 мая написал на своей странице в соцсетях. «Решение непростое, но обдуманное и взвешенное. Принято оно во взаимодействии с командой „Росатома“ и Приборостроительного завода, вместе с которой мы работали все эти годы», — написал Сычев во «ВКонтакте». Мэр Трехгорного отметил, что на посту главы он остается до 9 июня, затем переходит на работу в должности советника генерального директора ФГУП «ПСЗ» по взаимодействию с органами власти. «Буду курировать работу межведомственных штабов, реализацию наиболее важных городских проектов и другие ответственные направления. Возвращаясь на градообразующее предприятие, остаюсь в той же команде, и задача прежняя — развитие нашего города», — заявил глава. Ранее сообщалось, что у Сычева был жесткий конфликт с местными депутатами. В феврале текущего года делегация высокопоставленных чиновников правительства Челябинской области вела переговоры с главой Трехгорного о добровольной отставке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...