Мэр челябинского города уходит в отставку

У Евгения Сычева был жесткий конфликт с местными депутатами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Трехгорного (Челябинска область) Евгений Сычев уходит в отставку. Об этом он 11 мая написал на своей странице в соцсетях.

«Решение непростое, но обдуманное и взвешенное. Принято оно во взаимодействии с командой „Росатома“ и Приборостроительного завода, вместе с которой мы работали все эти годы», — написал Сычев во «ВКонтакте».

Мэр Трехгорного отметил, что на посту главы он остается до 9 июня, затем переходит на работу в должности советника генерального директора ФГУП «ПСЗ» по взаимодействию с органами власти.

«Буду курировать работу межведомственных штабов, реализацию наиболее важных городских проектов и другие ответственные направления. Возвращаясь на градообразующее предприятие, остаюсь в той же команде, и задача прежняя — развитие нашего города», — заявил глава.

Ранее сообщалось, что у Сычева был жесткий конфликт с местными депутатами. В феврале текущего года делегация высокопоставленных чиновников правительства Челябинской области вела переговоры с главой Трехгорного о добровольной отставке.