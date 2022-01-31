Евгений Сычев предложил перестать раскачивать политическую ситуацию в Трехгорном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Делегация высокопоставленных чиновников правительства Челябинской области ведет переговоры с главой Трехгорного Евгением Сычевым о добровольной отставке. Об этом сообщили источники URA.RU в правительстве региона.

«В Трехгорный 1 февраля приехали вице-губернаторы Станислав Мошаров и Анатолий Векшин. Первый курирует муниципалитет, а второй — внутреннюю политику. В присутствии исполнительного директора „Ассоциации ЗАТО“ Алексея Коновалова они за закрытыми дверями уговаривают Сычева передать власть в городе», — рассказал URA.RU инсайдер.

«Сычев не хочет уходить. В декабре его пытались примирить с местными депутатами, с которыми у него жесткий конфликт. По итогам „примирительной беседы“ они направили в область обращение с просьбой посодействовать смене главы», — пояснил другой собеседник агентства.

По его словам, народные избранники готовятся поставить градоначальнику «неуд» по итогам его отчета о работе за год. Однако для отставки нужно два таких «неуда», а губернатор сможет снять Сычева с должности лишь после вступления в силу федерального закона о публичной власти. Мошаров, Векшин и Коновалов были недоступны для комментариев.

«Я впервые встретился с тем, что двоемыслие, лицемерие, использование нечестных методов при лоббировании личных интересов становится обычным делом. Считаю, что раскачивание политической ситуации в ЗАТО — явление опасное. Лучше всем вместе выстроить работу с жителями города, приложить все усилия для того, чтобы жизнь в Трехгорном стала лучше», — оценил ситуацию сам Сычев в Instagram, где ранее заявил, что не планирует увольняться.

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