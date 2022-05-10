В челябинском районе возбудили дело о взятках чиновнику

Виктор Чистяков сначала был главой Ашинского района, затем стал заместителем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет в Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении владельца фирмы из Уфы, подозреваемой в даче взятки бывшему заместителю главы Ашинского района Виктору Чистякову. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Женщина, будучи владелицей ОООО „Управление механизированных работ“, которое строило очистные сооружения в Кропачево, передала через посредника 800 тысяч рублей Чистякову за то, чтобы он принял и оплатил работы по этому контракту без их фактической проверки. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 291 УК РФ („Дача взятки в крупном размере“)», — рассказал источник.

Официально в следственном управлении СКР по региону информацию не комментируют. В отношении самого Чистякова уголовное дело возбудили в феврале 2022 года. Уфимское ООО «Управление механизированных работ» строило систему водоочистки и обеззараживания воды в период с 2018 года на бюджетные деньги. Работы были оплачены, хотя выполнены не в полном объеме, в эксплуатацию очистные не введены до сих пор. Нарушения в ходе ревизии Ашинского района выявила КСП Челябинской области.