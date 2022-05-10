Жители Кургана обвинили работника скандальной стройки в нападении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Кургана, защищавшим свой двор от мэрии и строителей, пришлось снова вызывать полицию. В выходной день, утром 10 мая, на детской площадке домов по Кирова 98 и Кирова 98а появились работники, которые без соответствующих документов начали устанавливать столбы для проезда. На требование прекратить стройку, рабочий накинулся на одного из жильцов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили местные жители.

«Я первой вышла и потребовала у работников документы, а также демонтировать столбы, установленные на нашей земле. Вместо этого работник начал мне хамить и бросился на меня, применив физическую силу. Потом выхватил телефон и пытался разбить. Я вырвалась и вызвала полицию», — рассказала жительница дома по Кирова 98 Светлана Ланкина. Приехавшие на место сотрудники полиции составили протокол о применении физической силы со стороны рабочего и заставили демонтировать незаконно установленные столбы.

Жители дома, во дворе которого велось скандальное строительство, считают, что администрация города занимается самоуправством. «Мы просто в шоке, как ведет себя мэрия по отношению к простым людям. Эта детская площадка, все что у нас осталось, после того как земли наши домов продали застройщику без нашего согласия. Вроде и прокуратура постоянно реагирует и уголовные дела возбуждены, а им все неймется», — возмутился житель дома по Кирова 98 Алексей.

В администрации Кургана прокомментировали причину установления столбов для проезда на территории домов по Кирова 98а и Кирова 98. «Есть предписание МЧС по обустройству в данном месте площадки для проезда пожарной техники. Это необходимо сделать для обеспечения пожарной безопасности близлежащих домов, иначе в случае пожара пожарные машины не смогут здесь развернуться. Работы будут проводиться на муниципальной земле и не затронут территорию собственников домов», — пояснили в мэрии. Жителям пообещали организовать встречу и дать необходимые разъяснения.

URA.RU сообщало, что в жителям курганского дома по Кирова, 98а пришлось сообщить в полицию о том, что представители городской администрации в их дворе в выходной день собирались провести земляные работы без соответствующих документов. Ранее противники стройки в центре Кургана писали открытое письмо губернатору Курганской области с просьбой выделить застройщику другой участок.

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