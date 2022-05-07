Жители курганского дома вызвали полицию из-за строительных работ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям курганского дома по Кирова, 98а пришлось сообщить в полицию о том, что представители городской администрации в их дворе в выходной день собирались провести земляные работы без соответствующих документов. Об этом редакцию URA.RU известили представители домового актива.

«В выходной предпраздничный день, 8 мая, к домам по Кирова 98А и Кирова 98 подъехала техника и начала делать дорогу на месте детских площадок. Люди встали на защиту своей земли. Рабочие, у которых на руках не было ни одного документа, начали звонить своим „хозяевам“. После чего на объекте появился Андрей Плешков, заместитель мэра Кургана. Никаких бумаг он также предоставить не смог, после чего мы вызвали полицию», — в подробностях рассказали жители дома. По приезду к месту наряда ППС представители мэрии, а также рабочие с техникой покинули место инцидента. Протокол сотрудники правопорядка составляли уже в присутствии лишь вызвавших их граждан.

Жители дома, во дворе которого велось скандальное строительство дома, уверены, что представители администрации занимаются самоуправством. По их мнению, проведение любых работ в выходной день недопустимо. Тем более, когда такие работы проводятся без сопроводительной документации и без согласия или оповещения жителей. Свой разговор с представителем мэрии жители записали на видео.

Сами жители считают, что рабочие намеревались сделать место для разворота пожарных машин в тупике. Соответствующее предписание в свое время было сделано МЧС и прокуратурой. Несогласие с действиями мэрии жилактив выразил самому Плешкову, а также собирается написать заявления в прокуратуру и следственный комитет.

Редакция запросила у представителей городской администрации комментарий по случившемуся. Его в мэрии обещали предоставить позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане остановили стройку, разрешение на которой незаконно выдали в мэрии Кургана. Также следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении чиновников за выдачу мест под строительство.

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