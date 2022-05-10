Курганцы придумают название обелиску в честь легендарного вертолета «МИ-8» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курганцев попросили придумать название для памятника легендарному вертолету «МИ-8», который установили в поддержку российских солдат, проводящих спецоперацию на Украине. Обелиск появился в Кургане в День Победы на площадке предприятия «Курганприбор». Об этом сообщает telegram-канал сенатора Сергея Муратова.

«На обелиске символы Z и V. Сейчас для России наступило время Z. Это время возрождения нашей страны. Против нашей страны идет сейчас невероятное мощнейшее давление со всех сторон. И это даже не столько давление, сколько настоящая гибридная война. Она идет против России сегодня в экономике, культуре, истории, образовании и науке», — отметил Муратов. Идея открытия обелиска принадлежит руководству предприятия «Курганприбор» и курганскому отделению ветеранской организации «Боевое братство».

В настоящее время уже есть несколько идей для названия обелиска в честь «МИ-8». Однако Сергей Муратов обратился к курганцам с просьбой предложить свои варианты названия и тем самым войти в историю. По словам сенатора, автора самого яркого названия ждет приз — упоминание в СМИ. «Мы ждем варианты названия, друзья. Главное условие: название должно отражать смысл этого обелиска. Ведь, как сказал губернатор Вадим Шумков, это памятник современной эпохе, памятник подвигу и героизму наших русских солдат, которые сейчас сражаются с неонацистами на Украине», — сказал Муратов.

Варианты названия обелиска будут принимать до 31 мая. Свои идеи необходимо выслать на электронную почту muratovpressa@yandex.ru. В заявке обязательно нужно указать фамилию и имя автора названия, контактный номер телефона, а также в нескольких предложениях объяснить, почему предложено именно это название.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на открытии обелиска в поддержку Вооруженных Сил РФ губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил об увековечении имен курганских солдат на мемориальных досках в школах, где они учились. Речь шла о погибших в ходе спецоперации на Украине.

Памятник легендарному вертолету «МИ-8» установили в Кургане в День Победы в поддержку российских солдат, проводящих спецоперацию на Украине Фото: telegram-канал сенатора Сергея Муратова

Идея открытия обелиска принадлежит руководству предприятия «Курганприбор» и курганскому отделению ветеранской организации «Боевое братство» Фото: telegram-канал сенатора Сергея Муратова

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