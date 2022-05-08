Обелиск в поддержку Вооруженных Сил РФ выполнен в виде вертолета МИ-8 на постаменте Фото: Анна Майорова © URA.RU

Имена курганцев, погибших в ходе спецоперации на Украине, будут увековечены на мемориальных досках в школах, где они учились. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил на открытии обелиска в поддержку Вооруженных Сил РФ, проводящих спецоперацию на Украине, сообщает пресс-служба главы региона. Обелиск представляет собой вертолет МИ-8 на постаменте, он расположен возле завода «Курганприбор».

«Сегодня те парни, которые несут свою службу и выполняют свой воинский долг перед страной в ходе специальной операции на Украине, от подобных вертолетов получают крепкую помощь и поддержку. Те бойцы, которые, к сожалению, пали, защищая нашу страну, выполняя свой долг, ни один из них не останется не упомянутым, и все семьи получат полную финансовую поддержку», — заявил Шумков.

В пресс-службе губернатора уточнили, что речь идет о мемориальных досках, которые планируют устанавливать в общеобразовательных учреждениях. На основании обелиска нарисованы символы Z и V из георгиевских лент. Также там написана фраза «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», которую заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслав Молотов произнес, обращаясь к советскому народу 22 июня 1941 года, в день начала Великой Отечественной войны.

Инициатором установки обелиска стал сенатор Сергей Муратов. Он рассказал, что вертолет МИ-8 является символом боевых действий и военных кампаний в современной истории. «Сколько он помогал нашим ребятам, спасал их жизни, выручал. Буква Z в основании — это время Z, это время возрождения нашей страны», — отметил Муратов.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. По словам президента, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Символами спецоперации стали буквы Z и V. В Минобороны РФ рассказали, что символ Z расшифровывается как «за победу», а буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена».

На вертолет нанесен символ V Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

Символ Z на постаменте и цитата Вячеслава Молотова Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

Открытие обелиска проводили совместно с курганским региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

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