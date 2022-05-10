Мэр Перми предупредил горожан о 500-тысячных штрафах за поджоги

Алексей Демкин отреагировал на смог от лесных пожаров в Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

На фоне сообщений о пожарах в соседних регионах, дым от которых закрыл небо над Прикамьем, мэр Перми Алексей Демкин предупредил горожан о наказании за нарушение правил пожбезопасности. В своем telegram-канале он напомнил, что в городе с 19 апреля действует особый противопожарный режим, то есть введен запрет на разведение костров вне специально оборудованных мест, в том числе запрещен пал сухой травы.

«Даже легкое возгорание очень быстро может привести к плачевным последствиям. За считанные минуты огонь может уничтожить дома, дачные постройки, зеленые насаждения. Каждый такой случай не останется без внимания и будет серьезно наказываться. Нарушение правил пожарной безопасности влечет за собой крупные штрафы вплоть до 400-500 тысяч рублей, а в случае нанесения серьезного ущерба наступает уже уголовная ответственность», — обратился Демкин к пермякам.

По словам мэра, в городских лесах Перми «пока спокойно». Ранее URA.RU рассказывало, что с раннего утра территорию Пермского края заволокло дымом. В воздухе чувствуется сильный запах гари. В минприроды региона пояснили, что смог появился из-за лесных пожаров в Курганской области. В Пермском крае с 23 апреля зафиксировано 10 лесных пожаров. Сейчас два ликвидируются в 2,5 км от с. Кын и 5 км от п. Ильича.