10 мая 2022
09 мая 2022

В Сургуте задержали подростка, устроившего стрельбу во дворе

© Служба новостей «URA.RU»
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Страйкбол. Тюмень, автомат, оружие, страйкбол, стрелок, террорист
Стрелок пытался покинуть место происшествия Фото:

В Сургуте подросток устроил стрельбу из страйкбольного автомата во дворе одного из домов по улице Ивана Захарова. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД ХМАО.

О подозрительном молодом человеке жители сообщили в полицию. На вызов направили ближайший патруль. Задержать подозреваемого удалось, когда он пытался вместе с товарищем покинуть место происшествия на автомобиле. При проверке оказалось, что оружие было не настоящим, но, не смотря на это, на сургутянина завели административное дело. «Обнаружили молодого человека 2004 года рождения у которого в руках был страйкбольный автомат и он из него стрелял. В отношении молодого человека, которому всего 17 лет, составлен административный протокол», — сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Сейчас подростку вменяют стрельбу из оружия в населенных пунктах или в других, не отведенных для этого местах. За это грозит штраф до 50-ти тысяч рублей и конфискация оружия и боеприпасов. Кроме этого информацию о случившемся направили в комиссию по делам несовершеннолетних.

Это не единственный инцидент со стрельбой, произошедший в минувшие выходные в Югре. Как сообщало ранее URA.RU, 8 мая в Нижневартовске гости на свадьбе устроили пальбу в воздух из сигнального оружия. Подозреваемый задержан. На него составлено два административных протокола. За данный поступок мужчине грозит штраф до ста тысяч рублей.

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В Сургуте подросток устроил стрельбу из страйкбольного автомата во дворе одного из домов по улице Ивана Захарова. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД ХМАО. О подозрительном молодом человеке жители сообщили в полицию. На вызов направили ближайший патруль. Задержать подозреваемого удалось, когда он пытался вместе с товарищем покинуть место происшествия на автомобиле. При проверке оказалось, что оружие было не настоящим, но, не смотря на это, на сургутянина завели административное дело. «Обнаружили молодого человека 2004 года рождения у которого в руках был страйкбольный автомат и он из него стрелял. В отношении молодого человека, которому всего 17 лет, составлен административный протокол», — сообщили в пресс-службе УМВД Югры. Сейчас подростку вменяют стрельбу из оружия в населенных пунктах или в других, не отведенных для этого местах. За это грозит штраф до 50-ти тысяч рублей и конфискация оружия и боеприпасов. Кроме этого информацию о случившемся направили в комиссию по делам несовершеннолетних. Это не единственный инцидент со стрельбой, произошедший в минувшие выходные в Югре. Как сообщало ранее URA.RU, 8 мая в Нижневартовске гости на свадьбе устроили пальбу в воздух из сигнального оружия. Подозреваемый задержан. На него составлено два административных протокола. За данный поступок мужчине грозит штраф до ста тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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