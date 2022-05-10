В Сургуте задержали подростка, устроившего стрельбу во дворе

Стрелок пытался покинуть место происшествия Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Сургуте подросток устроил стрельбу из страйкбольного автомата во дворе одного из домов по улице Ивана Захарова. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД ХМАО.

О подозрительном молодом человеке жители сообщили в полицию. На вызов направили ближайший патруль. Задержать подозреваемого удалось, когда он пытался вместе с товарищем покинуть место происшествия на автомобиле. При проверке оказалось, что оружие было не настоящим, но, не смотря на это, на сургутянина завели административное дело. «Обнаружили молодого человека 2004 года рождения у которого в руках был страйкбольный автомат и он из него стрелял. В отношении молодого человека, которому всего 17 лет, составлен административный протокол», — сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Сейчас подростку вменяют стрельбу из оружия в населенных пунктах или в других, не отведенных для этого местах. За это грозит штраф до 50-ти тысяч рублей и конфискация оружия и боеприпасов. Кроме этого информацию о случившемся направили в комиссию по делам несовершеннолетних.

Это не единственный инцидент со стрельбой, произошедший в минувшие выходные в Югре. Как сообщало ранее URA.RU, 8 мая в Нижневартовске гости на свадьбе устроили пальбу в воздух из сигнального оружия. Подозреваемый задержан. На него составлено два административных протокола. За данный поступок мужчине грозит штраф до ста тысяч рублей.