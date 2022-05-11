Московский врач напомнил, что смог может провоцировать аллергические реакции Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Свердловчане жалуются, что смог, который накрыл регион, провоцирует аллергические реакции. Московский врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал, что необходимо предпринять, дабы минимизировать аллергические реакции на смог.

«Смог может провоцировать аллергические реакции. Есть несколько действий, которые помогут облегчить симптомы аллергии, а в некоторых случаях предотвратить реакцию организма на смог», — отметил Щепеляев.

Какие меры следует предпринять, чтобы обезопасить себя:

Если есть возможность не выходить на улицу — лучше не выходить;

Пить больше чистой воды;

По возможности пользоваться кондиционерами, воздухоочистителями;

По возможности держите окна закрытыми;

Дома желательно проводить влажную уборку;

Особенно важно делать промывание носа и полоскание полости рта;

При раздражении глаз компонентами смога нужно промывать их препаратами типа искусственной или натуральной слезы;

Если все-таки нужно выйти на улицу, то обязательно использовать простую марлевую повязку.

Тем, кто страдает бронхиальной астмой, а также хроническим бронхитом, рекомендуется:

Не уменьшать дозу применяемых лекарственных препаратов;

Постоянно иметь при себе ингаляторы;

Если потребность в ингаляторах превышает 4-6 раз в день, необходимо обратиться к врачу.

Ранее URA.RU писало, что на утро 11 мая площадь пожаров в Свердловской области составила 1500 га, из-за чего регион занимает пятое место по площади возгораний в России. Также утром 11 мая жители Екатеринбурга пожаловались на сильный смог и запах гари. В ГУ МЧС России по Свердловской области считают, что причиной послужил природный пожар в Березовском городском округе.