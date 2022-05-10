У Владислава Шумакова осталась жена и дочь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В поселке Тимирязевский Челябинской области простились с военнослужащим Владиславом Шумаковым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом написал на своей странице в социальных сетях депутат заксобрания региона Дмитрий Пырсиков.

«Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким Шумакова Владислава Андреевича. Владислав погиб 2 мая 2022 года при прохождении военной службы и исполнении обязанностей в спецоперации на Украине», — написал Пырсиков на своей странице в «ВКонтакте».

По словам депутата, у Владислава остались жена и маленькая дочка. Компания «Чебаркульская птица», директором которой является Пырсиков, оказала семье военнослужащего помощь с организацией похорон. Прощание с Владиславом состоялось 10 мая.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Операция носит освободительный характер. По сообщениям минобороны, военнослужащие РФ ежедневно организуют гуманитарные коридоры для вывода мирного населения из опасной зоны.

Владислав Шумаков погиб в ходе спецоперации на Украине Фото: Дмитрий Пырсиков в «ВКонтакте»