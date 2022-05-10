В платежки пермяков пытались включить плату за iPhone и Toyota

Тепловики пытаются обосновать свои затраты на аренду автомобиля представительского класса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Лысьве (Пермский край) теплоснабжающая компания ООО «Лысьва-теплоэнерго» пыталась включить в тариф на тепло, по которому платят жители города, свои затраты на аренду иномарки Toyota Camry и смартфона iPhone ХР 128 Gb. Министерство по тарифам Пермского края им в этом отказало. ФАС России это решение поддержал. Соответствующее решение комиссии по рассмотрению разногласий есть в распоряжении редакции URA.RU.

«Автомобиль Toyota Camry используется для оперативного решения производственных задач предприятия на территории Лысьвенского городского округа. Смартфон Apple iPhone XR 128 Gb необходим для оперативного мониторинга технологических процессов», — указывают свою позицию тепловики.

Также в ООО «Лысьва-теплоэнерго» добавили, что в действующем законодательстве нет запрета на использование имущества иностранного происхождения, как и не запрещено арендовать автомобили представительского класса. Однако в ФАС России такие затраты посчитали необоснованными.

«ФАС России обращает внимание, что заявленный в споре автомобиль является автомобилем повышенного класса комфортности. Документы, подтверждающие использование его в производственных целях, в том числе для обеспечения надежности и качества теплоснабжения, не предоставлялись», — решили антимонопольщики.

В использовании смартфона именно от Apple ФАС также не увидела обоснований. Всего на аренду автомобиля за 2020 год тепловики потратили 475 тысяч рублей. Использование телефона обошлось в 4,4 тысяч рублей за год. Предприятие хочет доказать, что эти расходы были необходимы и подало иск в Пермский краевой суд. Он состоится 18 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что чиновник в Пермском крае потратил бюджетные деньги на снегоход. За государственный счет он проводил его ремонт, а еще фиктивно распродавал автотехнику и выписывал себе премии.

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