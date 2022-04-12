Пермский чиновник потратил бюджетные деньги на снегоход

Генеральный директор муниципальной организации в Очерском районе (Пермский край) тратил бюджетные деньги на собственные нужды. За государственный счет он ремонтировал свой снегоход, фиктивно распродавал автотехнику и выписывал себе премии. Ущерб, который он принес организации, составил более 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.
«Череда преступлений началась с продажи грузового автомобиля. Пользуясь служебным положением, он снял с регистрационного учета и продал четыре единицы спецтехники. Затем имущество продали по заниженной стоимости аффилированному лицу. Юридически собственник автомобиля сменился, фактически же он остался у чиновника, который пользовался им в личных целях, извлекая прибыль», — сообщили в пресс-службе.
В следующий раз директор решил выгодным для себя образом распределить премии между работниками. Себе он выписал вознаграждение в 500 тысяч рублей. Заключительным эпизодом растрат стала покупка на подотчетные деньги запчастей для личного снегохода.
Во время разбирательств муниципальная организация была ликвидирована, а директора осудили за присвоение и растрату. Его приговорили к четырем годам лишения свободы, но условно. Также присудили уголовный штраф — 100 тысяч рублей, который он оплатил.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми судебные приставы арестовали элитный внедорожник директора строительной организации. Его общие долги составляют около 70 миллионов рублей. Из них 18 он задолжал пермскому олигарху.
Генеральный директор муниципальной организации в Очерском районе (Пермский край) тратил бюджетные деньги на собственные нужды. За государственный счет он ремонтировал свой снегоход, фиктивно распродавал автотехнику и выписывал себе премии. Ущерб, который он принес организации, составил более 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. «Череда преступлений началась с продажи грузового автомобиля. Пользуясь служебным положением, он снял с регистрационного учета и продал четыре единицы спецтехники. Затем имущество продали по заниженной стоимости аффилированному лицу. Юридически собственник автомобиля сменился, фактически же он остался у чиновника, который пользовался им в личных целях, извлекая прибыль», — сообщили в пресс-службе. В следующий раз директор решил выгодным для себя образом распределить премии между работниками. Себе он выписал вознаграждение в 500 тысяч рублей. Заключительным эпизодом растрат стала покупка на подотчетные деньги запчастей для личного снегохода. Во время разбирательств муниципальная организация была ликвидирована, а директора осудили за присвоение и растрату. Его приговорили к четырем годам лишения свободы, но условно. Также присудили уголовный штраф — 100 тысяч рублей, который он оплатил. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми судебные приставы арестовали элитный внедорожник директора строительной организации. Его общие долги составляют около 70 миллионов рублей. Из них 18 он задолжал пермскому олигарху.