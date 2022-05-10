Курганцам вместо Крыма предложили улететь на другой курорт

Альтернативу предложили курганцам, которые хотели улететь в Симферополь Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Курганской области, которые приобрели билеты на отмененные рейсы до Симферополя, предложили вернуть деньги или улететь в Сочи. Об этом URA.RU сообщили в отделе маркетинга и PR авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind Airlines), отвечающей за рейсы.

«По месту приобретения авиабилета пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат стоимости билета или пересадку на рейс Nordwind по маршруту "Курган - Сочи". Перелеты выполняются два раза в неделю», - объяснили в авиакомпании.

Представители компании рассказали, что расписание рейсов было скорректировано из-за временных ограничений воздушного пространства и закрытия некоторых российских аэропортов юга и центральной части России. Эти ограничения коснулись и аэропорта Симферополя.

Ранее стало известно, что все рейсы из Кургана в Симферополь и обратно были отменены. До этого планировалось, что улететь из Кургана в Симферополь можно будет с июня по октябрь два раза в неделю.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан».