В Кургане отменили рейсы в Крым

Информация о рейсах пропала с сайтов авиакомпании и аэропорта Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания «Северный ветер» (Nordwind Airlines) перестала продавать билеты на рейсы из Кургана в Симферополь и обратно. Соответствующие рейсы, на момент написания новости, нельзя было найти на сайтах авиакомпании и аэропорта Кургана.

«Курган – Симферополь. <…> По заданному запросу не найдено результатов», - указано на сайте авиакомпании.

В начале мая информация об этом рейсе также пропала с сайта аэропорта Кургана. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы аэропорта. Также запрос по теме был направлен в отдел маркетинга и PR авиакомпании. Ответ пока не получен.

Планировалось, что рейсы на маршруте Курган — Симферополь будут выполняться два раза в неделю с июня по октябрь 2022. Та же авиакомпания выполняет рейсы из Кургана в Сочи. На момент публикации, билеты в Сочи можно было купить.

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