Беженец из Изюма рассказал в Перми о жизни на Украине. «Дали по морде за ушанку». Видео

11 мая 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Роман не знает о судьбе своих родителей, которые остались на Украине Скриншот видео со страницы Нытвенского округа в ВК новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель города Изюм Харьковской области Роман смог перебраться на российскую сторону и приехать в Пермь, где у него живут родственники. Он рассказал, как жил на территории города, подконтрольной киевским силам, и как российские войска помогли ему выбраться. «Жену с детьми забрал мой папа и перевез на другую сторону [реки, в часть города, контролируемую РФ], когда мосты еще были целые. После того, как два дорожных моста взорвали, остался только один пешеходный, но там шли бои. Перебраться я не мог. Когда перебрался, нашел семью, все хорошо. Но пока выживал на стороне, где город, скажем так, мне дали по морде, если говорить прямо, за то, что шел в шапке-ушанке. После этого я еще сутки отлеживался», — рассказал Роман. Видео опубликовано администрацией Нытвенского городского округа Пермского края в соцсетях. Избившие Романа люди забрали у него паспорт. Помощь он получил от российских военных, когда смог перебраться в часть города, которая находилась под их контролем. По словам Романа, он месяц жил без документов — их вернули ему российские солдаты, когда полностью взяли Изюм. После этого с военной колонной он выехал из зоны конфликта в сторону российской границы, а затем добрался до Перми, где у него живут родственники. Но бабушка и родители Романа сейчас остаются на территории Украины, связи с ними нет, и что с ними происходит, Роман не знает. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, стали демилитаризация и денацификация соседней страны. Киеву предлагали добровольно вывести войска с территории Донбасса и прекратить конфликт, но он отказался. Приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирного населения. С начала операции в Пермский край приехали сотни беженцев, среди которых десятки детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» .

Житель города Изюм Харьковской области Роман смог перебраться на российскую сторону и приехать в Пермь, где у него живут родственники. Он рассказал, как жил на территории города, подконтрольной киевским силам, и как российские войска помогли ему выбраться. «Жену с детьми забрал мой папа и перевез на другую сторону [реки, в часть города, контролируемую РФ], когда мосты еще были целые. После того, как два дорожных моста взорвали, остался только один пешеходный, но там шли бои. Перебраться я не мог. Когда перебрался, нашел семью, все хорошо. Но пока выживал на стороне, где город, скажем так, мне дали по морде, если говорить прямо, за то, что шел в шапке-ушанке. После этого я еще сутки отлеживался», — рассказал Роман. Видео опубликовано администрацией Нытвенского городского округа Пермского края в соцсетях. Избившие Романа люди забрали у него паспорт. Помощь он получил от российских военных, когда смог перебраться в часть города, которая находилась под их контролем. По словам Романа, он месяц жил без документов — их вернули ему российские солдаты, когда полностью взяли Изюм. После этого с военной колонной он выехал из зоны конфликта в сторону российской границы, а затем добрался до Перми, где у него живут родственники. Но бабушка и родители Романа сейчас остаются на территории Украины, связи с ними нет, и что с ними происходит, Роман не знает. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, стали демилитаризация и денацификация соседней страны. Киеву предлагали добровольно вывести войска с территории Донбасса и прекратить конфликт, но он отказался. Приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирного населения. С начала операции в Пермский край приехали сотни беженцев, среди которых десятки детей.