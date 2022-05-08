Южная Осетия не намерена отказываться от присоединения к РФ

09 мая 2022 в 04:24 Размер текста - 17 +

Референдум о вхождении в состав РФ состоится, заверил Бибилов Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится. Об этом заявил действующий президент республики Анатолий Бибилов, после того как признал победу своего оппонента Алана Гаглоева во втором туре выборов главы республики. «Референдум будет», — сказал Бибилов в беседе с РИА «Новости». Действующий глава республики отметил, что все документы для проведения референдума собраны и поданы в Центризбирком. Первый тур президентских выборов в Южной Осетии прошел 10 апреля. Во втором туре выборов после обработки 18% бюллетеней кандидат от оппозиции и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал 59% голосов, Бибилов — 37%. Действующий глава признал свое поражение. Ранее Бибилов заявил, что государство намерено войти в состав России. Предполагалось, что референдум состоится после 10 апреля, по завершении президентских выборов. Южная Осетия является независимым и частично признанным государством. В Кремле отмечали, что с уважением относятся к желанию республики. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится. Об этом заявил действующий президент республики Анатолий Бибилов, после того как признал победу своего оппонента Алана Гаглоева во втором туре выборов главы республики. «Референдум будет», — сказал Бибилов в беседе с РИА «Новости». Действующий глава республики отметил, что все документы для проведения референдума собраны и поданы в Центризбирком. Первый тур президентских выборов в Южной Осетии прошел 10 апреля. Во втором туре выборов после обработки 18% бюллетеней кандидат от оппозиции и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал 59% голосов, Бибилов — 37%. Действующий глава признал свое поражение. Ранее Бибилов заявил, что государство намерено войти в состав России. Предполагалось, что референдум состоится после 10 апреля, по завершении президентских выборов. Южная Осетия является независимым и частично признанным государством. В Кремле отмечали, что с уважением относятся к желанию республики.