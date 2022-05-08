08 мая 2022

Южная Осетия не намерена отказываться от присоединения к РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Крым. День перед референдумом., триколор, флаг россии
Референдум о вхождении в состав РФ состоится, заверил Бибилов Фото:

Референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится. Об этом заявил действующий президент республики Анатолий Бибилов, после того как признал победу своего оппонента Алана Гаглоева во втором туре выборов главы республики.

«Референдум будет», — сказал Бибилов в беседе с РИА «Новости». Действующий глава республики отметил, что все документы для проведения референдума собраны и поданы в Центризбирком.

Первый тур президентских выборов в Южной Осетии прошел 10 апреля. Во втором туре выборов после обработки 18% бюллетеней кандидат от оппозиции и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал 59% голосов, Бибилов — 37%. Действующий глава признал свое поражение. Ранее Бибилов заявил, что государство намерено войти в состав России. Предполагалось, что референдум состоится после 10 апреля, по завершении президентских выборов. Южная Осетия является независимым и частично признанным государством. В Кремле отмечали, что с уважением относятся к желанию республики.

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Референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится. Об этом заявил действующий президент республики Анатолий Бибилов, после того как признал победу своего оппонента Алана Гаглоева во втором туре выборов главы республики. «Референдум будет», — сказал Бибилов в беседе с РИА «Новости». Действующий глава республики отметил, что все документы для проведения референдума собраны и поданы в Центризбирком. Первый тур президентских выборов в Южной Осетии прошел 10 апреля. Во втором туре выборов после обработки 18% бюллетеней кандидат от оппозиции и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал 59% голосов, Бибилов — 37%. Действующий глава признал свое поражение. Ранее Бибилов заявил, что государство намерено войти в состав России. Предполагалось, что референдум состоится после 10 апреля, по завершении президентских выборов. Южная Осетия является независимым и частично признанным государством. В Кремле отмечали, что с уважением относятся к желанию республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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