Путин впервые обратился к новым властям Южной Осетии

10 мая 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выразил надежду, что отношения России и Южной Осетии будут укрепляться Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поздравил Алана Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии. Телеграмма главы государства опубликована на официальном сайте Кремля. Путин отметил, что Россия продолжит оказывать поддержку Южной Осетии. «Уважаемый Алан Эдуардович, примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания Президентом Республики Южная Осетия. Рассчитываю, что Ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему упрочению отношений между нашими странами», — приводит слова Владимира Путина пресс-служба Кремля. Президент РФ отметил, что Россия продолжит дальше оказывать помощь Южной Осетии. В частности, Москва оказывает Цхинвалу поддержку в решении вопросов социально-экономического развития, а также обеспечении национальной безопасности. Первый тур президентских выборов в Южной Осетии прошел 10 апреля. Во второй тур выборов прошли действующий президент Анатолий Бибилов (33,5% голосов) и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев (36,9% голосов). Бибилов ранее заявил, что государство готово взять пример с Крыма и войти в состав России. Предполагалось, что референдум состоится после 10 апреля, по завершении президентских выборов. По итогам второго тура выборов с большим отрывом выиграл Гаглоев. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин поздравил Алана Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии. Телеграмма главы государства опубликована на официальном сайте Кремля. Путин отметил, что Россия продолжит оказывать поддержку Южной Осетии. «Уважаемый Алан Эдуардович, примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания Президентом Республики Южная Осетия. Рассчитываю, что Ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему упрочению отношений между нашими странами», — приводит слова Владимира Путина пресс-служба Кремля. Президент РФ отметил, что Россия продолжит дальше оказывать помощь Южной Осетии. В частности, Москва оказывает Цхинвалу поддержку в решении вопросов социально-экономического развития, а также обеспечении национальной безопасности. Первый тур президентских выборов в Южной Осетии прошел 10 апреля. Во второй тур выборов прошли действующий президент Анатолий Бибилов (33,5% голосов) и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев (36,9% голосов). Бибилов ранее заявил, что государство готово взять пример с Крыма и войти в состав России. Предполагалось, что референдум состоится после 10 апреля, по завершении президентских выборов. По итогам второго тура выборов с большим отрывом выиграл Гаглоев.