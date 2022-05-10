Браконьер напал с ножом на двух жителей ЯНАО

Житель ЯНАО приговорен к пяти годам колонии общего режима за браконьерство и попытку убийства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель села Ныда (Надымский район, ЯНАО) напал с ножом на двух человек, а также хранил у себя дома краснокнижного сибирского осетра. Как сообщается на официальном сайте окружного СУ СКР, виновный был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

«Житель села Ныда признан виновным в совершении преступлений: причинение тяжкого вреда здоровью, покушение на убийство и незаконные добыча, перевозка, хранение особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу России. Приговором суда виновному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении ведомства.

Житель села Ныда в ночь с 8 по 9 января 2021 в ходе распития спиртных напитков поссорился с гостем и нанес ему ножом удар в грудь. Потерпевший самостоятельно покинул квартиру и обратился в медицинское учреждение. После этого хозяин квартиры поссорился в магазине с одним из покупателей, после чего вернулся, вооружившись ножом, и нанес ему несколько ударов в жизненноважные органы. Обвиняемого остановили сотрудники торговой точки, они же вызвали скорую помощь, которая оказала раненому необходимую помощь.

Помимо этого, в ходе осмотра квартиры виновного, сотрудники полиции обнаружили и изъяли двух рыб семейства «Сибирский осетр», занесенных в Красную книгу. На время следствия суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги ревнивец попытался зарезать местного жителя. Его остановили гости потерпевшего.

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