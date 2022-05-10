10 мая 2022
09 мая 2022

В тюменском детсаду — массовое заражение детей. На карантин отправлены 20 воспитанников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, детский сад45
В тобольском детском саду №16 произошла вспышка заболеваемости сальмонеллезом Фото:

В детском саду при МАОУ СОШ №16 им. В. П. Неймышева г. Тобольска произошла массовая вспышка заболеваемости сальмонеллезом. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, наличие острой кишечной инфекции подтвердилось у 20 детей.

«Дети отравились в конце прошлой недели. У воспитанников, предположительно, подтвердился сальмонеллез. Все они отправлены на карантин», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Директор МАОУ СОШ №16 Оксана Емец подтвердила, что несколько детей действительно были отправлены на карантин. «Пока сложно сказать, идет речь о сальмонеллезе, либо о каком-то другом заболевании. Это установит медицинская экспертиза. Внутри учреждения сейчас также проводится служебная проверка», — пояснила Емец в разговоре с URA.RU.

В региональный департамент образования направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес департамента здравоохранения Тюменской области. Ответы на них ожидаются.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени».

В детском саду при МАОУ СОШ №16 им. В. П. Неймышева г. Тобольска произошла массовая вспышка заболеваемости сальмонеллезом. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, наличие острой кишечной инфекции подтвердилось у 20 детей. «Дети отравились в конце прошлой недели. У воспитанников, предположительно, подтвердился сальмонеллез. Все они отправлены на карантин», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Директор МАОУ СОШ №16 Оксана Емец подтвердила, что несколько детей действительно были отправлены на карантин. «Пока сложно сказать, идет речь о сальмонеллезе, либо о каком-то другом заболевании. Это установит медицинская экспертиза. Внутри учреждения сейчас также проводится служебная проверка», — пояснила Емец в разговоре с URA.RU. В региональный департамент образования направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес департамента здравоохранения Тюменской области. Ответы на них ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...