В тобольском детском саду №16 произошла вспышка заболеваемости сальмонеллезом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В детском саду при МАОУ СОШ №16 им. В. П. Неймышева г. Тобольска произошла массовая вспышка заболеваемости сальмонеллезом. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, наличие острой кишечной инфекции подтвердилось у 20 детей.

«Дети отравились в конце прошлой недели. У воспитанников, предположительно, подтвердился сальмонеллез. Все они отправлены на карантин», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Директор МАОУ СОШ №16 Оксана Емец подтвердила, что несколько детей действительно были отправлены на карантин. «Пока сложно сказать, идет речь о сальмонеллезе, либо о каком-то другом заболевании. Это установит медицинская экспертиза. Внутри учреждения сейчас также проводится служебная проверка», — пояснила Емец в разговоре с URA.RU.

В региональный департамент образования направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес департамента здравоохранения Тюменской области. Ответы на них ожидаются.