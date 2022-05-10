10 мая 2022
09 мая 2022

Тюменским погорельцам выдали новые квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Тюмень, пожар, тушение пожара, пожарные
В 2021 году в жилом доме по ул. Константина Заслонова вспыхнул пожар Фото:

В Тюмени за счет бюджета расселили 14 семей, проживавших в доме по ул. Константина Заслонова, 13. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. В 2021 году в жилом доме вспыхнул пожар.

«Восемь семей, проживающих в жилых помещениях аварийного дома по договорам социального найма, получили ключи от новых квартир, предоставленных также по договору социального найма. Шесть семей, проживающих в частных жилых помещениях, то есть их собственники, — выплаты за изымаемые жилые помещения в соответствии с законодательством РФ», — рассказали в мэрии.

Пожар в жилом доме на 16 квартир произошел 7 июня 2021 года. При этом здание было признано аварийным еще в 2014 году.

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В Тюмени за счет бюджета расселили 14 семей, проживавших в доме по ул. Константина Заслонова, 13. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. В 2021 году в жилом доме вспыхнул пожар. «Восемь семей, проживающих в жилых помещениях аварийного дома по договорам социального найма, получили ключи от новых квартир, предоставленных также по договору социального найма. Шесть семей, проживающих в частных жилых помещениях, то есть их собственники, — выплаты за изымаемые жилые помещения в соответствии с законодательством РФ», — рассказали в мэрии. Пожар в жилом доме на 16 квартир произошел 7 июня 2021 года. При этом здание было признано аварийным еще в 2014 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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