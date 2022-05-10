Тюменским погорельцам выдали новые квартиры

В 2021 году в жилом доме по ул. Константина Заслонова вспыхнул пожар Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени за счет бюджета расселили 14 семей, проживавших в доме по ул. Константина Заслонова, 13. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. В 2021 году в жилом доме вспыхнул пожар.

«Восемь семей, проживающих в жилых помещениях аварийного дома по договорам социального найма, получили ключи от новых квартир, предоставленных также по договору социального найма. Шесть семей, проживающих в частных жилых помещениях, то есть их собственники, — выплаты за изымаемые жилые помещения в соответствии с законодательством РФ», — рассказали в мэрии.

Пожар в жилом доме на 16 квартир произошел 7 июня 2021 года. При этом здание было признано аварийным еще в 2014 году.