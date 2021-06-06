Тюменцы засняли на видео, как горит многоквартирный двухэтажный жилой дом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В многоквартирном жилом доме на улице Константина Заслонова в Тюмени произошел пожар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Пользователи соцсетей выложили в местных пабликах соцсети «ВКонтакте» несколько видеозаписей, на которых пожарные пытаются потушить горящее здание.

«Поступило сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Размер дома — 13 на 30 квадратных метров. По предварительной информации, огнем повреждена крыша по всей площади, погибших и пострадавших нет. Идет локализация очага возгорания», — пояснили в ГУ МЧС по Тюменской области.

Пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте» опубликовали несколько видеозаписей, на которых видно, как сотрудники МЧС пытаются потушить горящую двухэтажку. В комментариях тюменцы уточнили, что дым от пожара видно на значительном расстоянии от очага возгорания.