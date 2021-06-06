06 июня 2021
05 июня 2021
04 июня 2021
03 июня 2021

В Тюмени горит многоквартирный жилой дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, лэп, энергетика
Тюменцы засняли на видео, как горит многоквартирный двухэтажный жилой дом Фото:

В многоквартирном жилом доме на улице Константина Заслонова в Тюмени произошел пожар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Пользователи соцсетей выложили в местных пабликах соцсети «ВКонтакте» несколько видеозаписей, на которых пожарные пытаются потушить горящее здание.

«Поступило сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Размер дома — 13 на 30 квадратных метров. По предварительной информации, огнем повреждена крыша по всей площади, погибших и пострадавших нет. Идет локализация очага возгорания», — пояснили в ГУ МЧС по Тюменской области.

Пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте» опубликовали несколько видеозаписей, на которых видно, как сотрудники МЧС пытаются потушить горящую двухэтажку. В комментариях тюменцы уточнили, что дым от пожара видно на значительном расстоянии от очага возгорания.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...