Подозреваемые требовали от пенсионеров один миллион рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники екатеринбургской полиции задержали подозреваемых, которые вымогали деньги у пенсионеров. Об этом URA.RU сообщили в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

«В апреле и в мае на территории Екатеринбурга зафиксирована серия мошенничеств, совершенных по схожему сценарию. К примеру 29 апреля были похищены 800 тысяч рублей у 87-летнего пенсионера, еще через неделю жертвой злоумышленников стала 80-летняя женщина, у которой выманили 300 тысяч рублей», — рассказали представители ведомства.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу, пожилых людей обманывали с помощью подставных звонков. На телефон пенсионера поступал звонок от неизвестных, которые представлялись его родственниками и говорили неразборчиво и быстро. После трубку брал мужчина, который представлялся сотрудником правоохранительных органов и сообщал, что внук или внучка совершили ДТП, в результате которого есть пострадавший. Затем у пожилого человека требовали взятку в размере одного миллиона рублей. Если таких денег у жертвы не было, то мошенники соглашались на имеющуюся сумму. После к дому пенсионеров подъезжал курьер, который забирал деньги.

В результате по факту данного преступления были задержаны жители города Полевского: 21-летний безработный молодой человек и его 22-летний приятель, ранее неоднократно судимый за кражи. «Как пояснил сам „курьер“, поучаствовать в схеме по отъему денег у пенсионеров ему предложили через соцсети некие „работодатели“, которым он перечислял основную часть похищенного», — сообщили в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

На данный момент в отношении фигурантов расследуются уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Всего на счету у подозреваемых восемь эпизодов аналогичных хищений. Сейчас ведется следствие.

Подозреваемые звонили пенсионерам и утверждали, что их родные сбили человека Фото предоставлено отделением по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Сумму откупа требовали в районе одного миллиона рублей Фото предоставлено отделением по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

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