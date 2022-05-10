В ЯНАО покрытие на детских площадках растаяло вместе со снегом. Фото

Детская площадка в Губкинском была построена меньше года назад Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) вместе со снегом сошло травмобезопасное покрытие на детской площадке, которая была построена меньше года назад. Как сообщила местная жительница в соцсети «ВКонтакте», на площадке много повреждений и по всей территории рассыпан щебень.

«В 1 микрорайоне возле дома 37 есть детская площадка. Она совсем новая, сдана примерно осенью 2021 года. А травмобезопасное покрытие уже растаяло вместе со снегом — это, во-первых. Во-вторых, не доведена до ума, там везде щебень валяется», — написала Наталья Шевкетова в группе «Губкинский — город мечты».

В комментариях под публикацией горожане сообщили, что подобная проблема существует на многих детских площадках в городе. «Площадку сдали в ноябре. Тогда дожди шли, а они покрытие стелили. Так, как сейчас делают дороги и площадки, то не удивительно, что первое лето дети на ней играют, а по виду ей уже как будто 10 лет», — написала Тоня Петровская. «В 6 микрорайоне такая же ситуация, а еще тренажеры ходуном ходят, не закреплены», — добавила Анастасия Леонтьевна.

На жалобы отреагировала администрация Губкинского. В пресс-службе сказали, что в скором времени подрядная организация приступит к ремонтным работам. «В ближайшее время будет проведена ревизия на детской площадке, тренажеры закрепят», — ответила мэрия горожанам в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске асфальт смыло водой. Тогда на территории 8 микрорайона на проезжей части обвалился кусок асфальта. Из-за образовавшейся впадины, в яму могла провалиться машина.

Повреждение на детской площадке Соцсети

Повреждение на детской площадке Соцсети

Беспорядок на детской площадке в Губкинском Соцсети

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