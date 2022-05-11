Челябинский насильник из колонии вербовал сокамерников в ИГИЛ*

Все происходило в стенах колонии строгого режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего заключенного исправительной колонии № 10, обвиняемого в вовлечении в занятие террористической деятельностью. По данным следствия, он вербовал сокамерников в «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация), будучи осужденным за изнасилование падчерицы, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В 2016 году мужчина был приговорен к 17 годам лишения свободы за то, что неоднократно насиловал в Усть-Катаве 11-летнюю падчерицу и на протяжении двух лет истязался над ней и ее восьмилетним братом. Отбывая наказание в ИК-11 в городе Кыштым, он путем бесед вовлекал осужденных в занятие террористической деятельностью, убеждая их после освобождения из колонии поехать на обучение и вести террористическую деятельность в составе ИГИЛ в Сирии», — рассказал источник.

В отношении осужденного возбуждено уголовное дело по ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность»). Официально правоохранительные органы информацию не комментируют.