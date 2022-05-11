11 мая 2022
10 мая 2022

Челябинский насильник из колонии вербовал сокамерников в ИГИЛ*

© Служба новостей «URA.RU»
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Исправительная колония строгого режима №12. Нижний Тагил, колючая проволока, тюрьма, исправительная колония, место заключения, тюремный забор
Все происходило в стенах колонии строгого режима Фото:

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего заключенного исправительной колонии № 10, обвиняемого в вовлечении в занятие террористической деятельностью. По данным следствия, он вербовал сокамерников в «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация), будучи осужденным за изнасилование падчерицы, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В 2016 году мужчина был приговорен к 17 годам лишения свободы за то, что неоднократно насиловал в Усть-Катаве 11-летнюю падчерицу и на протяжении двух лет истязался над ней и ее восьмилетним братом. Отбывая наказание в ИК-11 в городе Кыштым, он путем бесед вовлекал осужденных в занятие террористической деятельностью, убеждая их после освобождения из колонии поехать на обучение и вести террористическую деятельность в составе ИГИЛ в Сирии», — рассказал источник.

В отношении осужденного возбуждено уголовное дело по ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность»). Официально правоохранительные органы информацию не комментируют.

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В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего заключенного исправительной колонии № 10, обвиняемого в вовлечении в занятие террористической деятельностью. По данным следствия, он вербовал сокамерников в «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация), будучи осужденным за изнасилование падчерицы, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «В 2016 году мужчина был приговорен к 17 годам лишения свободы за то, что неоднократно насиловал в Усть-Катаве 11-летнюю падчерицу и на протяжении двух лет истязался над ней и ее восьмилетним братом. Отбывая наказание в ИК-11 в городе Кыштым, он путем бесед вовлекал осужденных в занятие террористической деятельностью, убеждая их после освобождения из колонии поехать на обучение и вести террористическую деятельность в составе ИГИЛ в Сирии», — рассказал источник. В отношении осужденного возбуждено уголовное дело по ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность»). Официально правоохранительные органы информацию не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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