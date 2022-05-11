В ЕС собираются назвать преступлением обход санкций против РФ

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Евросоюз запретит уклоняться от введения санкций Фото:
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Еврокомиссия предложит признавать обход антироссийских санкций преступлением в Евросоюзе. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники.

«Европейская комиссия представит юридическое предложение, чтобы помочь странам ЕС конфисковать активы, замороженные в рамках санкционной кампании против России. Предложение, которое будет представлено через две недели, сделает уклонение от санкций преступлением ЕС», — пишет Politico. Это предоставит странам правовую основу для ареста замороженных активов.

Страны Евросоюза ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Также Запад заморозил валютные резервы РФ. В Центробанке заявили, что собираются оспорить в суде заморозку валютных резервов, пишет RT. В Евросоюзе собираются ввести шестой пакет санкций. ЕС планирует отправлять замороженные российские активы Украине.

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Еврокомиссия предложит признавать обход антироссийских санкций преступлением в Евросоюзе. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники. «Европейская комиссия представит юридическое предложение, чтобы помочь странам ЕС конфисковать активы, замороженные в рамках санкционной кампании против России. Предложение, которое будет представлено через две недели, сделает уклонение от санкций преступлением ЕС», — пишет Politico. Это предоставит странам правовую основу для ареста замороженных активов. Страны Евросоюза ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Также Запад заморозил валютные резервы РФ. В Центробанке заявили, что собираются оспорить в суде заморозку валютных резервов, пишет RT. В Евросоюзе собираются ввести шестой пакет санкций. ЕС планирует отправлять замороженные российские активы Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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