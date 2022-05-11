В ЕС собираются назвать преступлением обход санкций против РФ

11 мая 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

Евросоюз запретит уклоняться от введения санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Еврокомиссия предложит признавать обход антироссийских санкций преступлением в Евросоюзе. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники. «Европейская комиссия представит юридическое предложение, чтобы помочь странам ЕС конфисковать активы, замороженные в рамках санкционной кампании против России. Предложение, которое будет представлено через две недели, сделает уклонение от санкций преступлением ЕС», — пишет Politico. Это предоставит странам правовую основу для ареста замороженных активов. Страны Евросоюза ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Также Запад заморозил валютные резервы РФ. В Центробанке заявили, что собираются оспорить в суде заморозку валютных резервов, пишет RT. В Евросоюзе собираются ввести шестой пакет санкций. ЕС планирует отправлять замороженные российские активы Украине. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Еврокомиссия предложит признавать обход антироссийских санкций преступлением в Евросоюзе. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники. «Европейская комиссия представит юридическое предложение, чтобы помочь странам ЕС конфисковать активы, замороженные в рамках санкционной кампании против России. Предложение, которое будет представлено через две недели, сделает уклонение от санкций преступлением ЕС», — пишет Politico. Это предоставит странам правовую основу для ареста замороженных активов. Страны Евросоюза ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Также Запад заморозил валютные резервы РФ. В Центробанке заявили, что собираются оспорить в суде заморозку валютных резервов, пишет RT. В Евросоюзе собираются ввести шестой пакет санкций. ЕС планирует отправлять замороженные российские активы Украине.