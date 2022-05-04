Евросовет готовится отправить замороженные активы России Украине

05 мая 2022 в 08:39 Размер текста - 17 +

Еврокомиссия работает над вопросом отъема российских денег, оставшихся на европейских счетах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Активы, которые были заморожены на иностранных счетах россиян после начала спецоперации на Украине, должны быть отправлены в помощь последней. Юристы уже решают, как это лучше сделать. Такое заявление сделал президент Европейского совета Шарль Мишель. «Я убежден, что крайне важно не только заморозить активы [РФ], но и предотвратить их конфискацию [Россией], сделать их доступными для восстановления страны [Украины]. Вместе с тем, я признаю, что юридический уровень этого вопроса не так прост, но уже я поручил юридической службе Совета подготовить некоторые возможные идеи, чтобы найти юридическое решение», — отметил он в интервью агентству «Интерфакс-Украина». По его словам, решение должно облегчить задачу ЕС и позволить конфискацию активов россиян, находящихся под санкциями Евросоюза. Эти деньги, как считает президент Евросовета, должны стать доступны для украинской власти и восстановления Украины. Ранее стало известно, что и президент США Джо Байден представит инициативу, позволяющую изымать активы российских бизнесменов в пользу Украины. Законопроект содержит предложения по созданию новых органов для конфискации имущества российских олигархов. Российские военные начали спецоперацию на Украине 24 февраля. Цель — демилитаризация и денацификация территории, речь об оккупации не идет. НАТО готовила Украину к нападению на РФ, пишет Nation News. Однако Россия предотвратила нападение первой, дополняет «Национальная служба новостей». Главным приоритетом российской армии стала защита мирного населения Донбасса от обстрелов со стороны ВСУ и националистов. Несмотря на это, ряд европейских стран, США, Япония, Канада и другие государства ввели против России жесткие санкции, которые коснулись не только экономической, банковской сферы и бизнеса, но и отдельных граждан. Так, у российских предпринимателей заморозили активы на Западе — в том числе чета, офшоры и недвижимость. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Активы, которые были заморожены на иностранных счетах россиян после начала спецоперации на Украине, должны быть отправлены в помощь последней. Юристы уже решают, как это лучше сделать. Такое заявление сделал президент Европейского совета Шарль Мишель. «Я убежден, что крайне важно не только заморозить активы [РФ], но и предотвратить их конфискацию [Россией], сделать их доступными для восстановления страны [Украины]. Вместе с тем, я признаю, что юридический уровень этого вопроса не так прост, но уже я поручил юридической службе Совета подготовить некоторые возможные идеи, чтобы найти юридическое решение», — отметил он в интервью агентству «Интерфакс-Украина». По его словам, решение должно облегчить задачу ЕС и позволить конфискацию активов россиян, находящихся под санкциями Евросоюза. Эти деньги, как считает президент Евросовета, должны стать доступны для украинской власти и восстановления Украины. Ранее стало известно, что и президент США Джо Байден представит инициативу, позволяющую изымать активы российских бизнесменов в пользу Украины. Законопроект содержит предложения по созданию новых органов для конфискации имущества российских олигархов. Российские военные начали спецоперацию на Украине 24 февраля. Цель — демилитаризация и денацификация территории, речь об оккупации не идет. НАТО готовила Украину к нападению на РФ, пишет Nation News. Однако Россия предотвратила нападение первой, дополняет «Национальная служба новостей». Главным приоритетом российской армии стала защита мирного населения Донбасса от обстрелов со стороны ВСУ и националистов. Несмотря на это, ряд европейских стран, США, Япония, Канада и другие государства ввели против России жесткие санкции, которые коснулись не только экономической, банковской сферы и бизнеса, но и отдельных граждан. Так, у российских предпринимателей заморозили активы на Западе — в том числе чета, офшоры и недвижимость.