Еврокомиссар не исключила, что санкции могут коснуться Сбербанка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На предстоящей неделе в период с 25 по 29 апреля Евросоюз объявит о шестом пакете антироссийских санкций. Об этом заявила заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова, ее слова приводит информационное агентство CTK.

«Ожидаю, что это произойдет на предстоящей неделе [в период с 25 по 29 апреля], — сказала Юрова. «Для ЕК [Еврокомиссии] наилучшим результатом являются максимально жесткие санкции», — добавила политик.

Она предположила, что ожидаются санкции против Сбербанка, также ограничения могут коснутся поставок российского энергетического сырья. Еврокомиссар считает, что санкционный список расширится за счет включения новых физлиц и юрлиц.

Одновременно глава Еврокомиссии исключила возможность дефицита продуктов питания в ЕС. Такой исход мог произойти из-за сокращения экспорта сельскохозяйственной продукции из Восточной Европы в связи с ситуацией на Украине.

Ранее сообщалось, что Европа ввела пятый пакет антироссийских санкций 8 апреля. Они коснулись запрета транзакции и заморозки активов четырех ключевых российских банков. Ограничения исключают перевозки по территории ЕС автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии за исключением перевозок медицинских и продовольственных товаров.

Предыдущие санкции касались экономического и банковского сектора страны. После новых санкций Евросоюза Россия переориентирует экспорт угля на другие рынки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы — после начала проведения Россией спецоперации на Украине. Однако из-за санкций пострадала в первую очередь Европа: граждан призывают меньше использовать кондиционеры и ездить медленнее, а также мыться — пореже.

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