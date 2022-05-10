Семьи погибших в спецоперации пермяков получат выплаты от мэрии

Алексей Демкин предложил выплатить деньги семьям погибших в спецоперации Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Родственники пермяков, погибших в ходе спецоперации РФ на Украине, получат дополнительно из бюджета города 200 тысяч рублей. Такое предложение глава Перми Алексей Демкин внес на рассмотрение депутатов городской думы.

«Установить единовременную денежную выплату в размере 200000 (двести тысяч) рублей. Расходы, связанные с предоставлением ЕДВ, осуществляются за счет средств бюджета города Перми», — говорится в проекте решения депутатов, опубликованном на сайте думы.

Выплата, в случае одобрения решения думой, будет положена членам семей погибших военнослужащих, бойцов Росгвардии и полицейских, проживавших в Перми и принимавших участие в спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины. В конце апреля губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение, по которому родственники погибших во время спецоперации получат из резервного фонда регионального правительства по одному миллиону рублей. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что всем членам семей погибших участников спецоперации на Украине из федеральных средств выплатят по 7,41 млн рублей, также будет установлена дополнительная выплата в размере 5 млн.

Спецоперацию на территории Украины Путин объявил 24 февраля. По словам президента, она вынужденная, ее основные цели — денацификация и демилитаризация территории, а также защита жителей Донбасса.