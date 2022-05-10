Коллектив выступит в рамках программы «Большие гастроли» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми в пятницу, 13 мая, с концертом выступит заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс». Об этом сообщили в официальной группе ДК им. М.И. Калинина в социальной сети «ВКонтакте».

«В рамках всероссийской программы „Большие гастроли“ наш Дворец (Куйбышева, 140) примет на своей площадке коллектив „Донбасс“. Это визитная карточка Донецкой Народной Республики. Концерт состоится в 19:00, вход свободный», — указали в сообществе.

Ансамбль «Донбасс» был создан в 1937 году в городе Сталино — нынешнем Донецке. Шахтерский ансамбль (первое название коллектива) в годы Великой Отечественной войны выступал на Южном фронте в формате концертной бригады. За период фронтовой творческой деятельности коллектив был награжден медалями «За оборону Кавказа» и «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.». После войны ансамбль выступал в Советском Союзе, Бельгии, Франции, Польше, Греции, Италии, Канаде, Сирии.

Сейчас коллектив выступает в регионах России. В 2022 году коллективу исполняется 85 лет. В связи с юбилеем «Донбасс» и проводит гастрольный тур по городам РФ.

Коллектив выступит 13 мая в 19:00 в ДК Калинина группа «Ансамбль-Песни-И-Танца-Донбасс» / vk.com

У коллектива — постановки различной тематики группа «Ансамбль-Песни-И-Танца-Донбасс» / vk.com