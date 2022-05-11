Сотрудники онкоцентра не поддерживают действия главврача Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель Свердловского областного онкологического диспансера начал кадровую чистку. Своих должностей уже лишились те, кто не смог наладить контакт с главврачом. Коллектив не одобряет действия руководителя. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Главврач свердловского онкодиспансера Борис Мейлах уволил главного бухгалтера Марию Сынтульскую. Вслед за ней должности лишились заместитель главного врача по клинико — экспертной работе Екатерина Груздева и начальник филиала №2 в Каменск-Уральском Марина Пименова», — поделился собеседник агентства.

По словам информатора, увольнения этих сотрудников связаны со сложным характером главврача онкодиспансера. «Всему медицинскому сообществу давно известно, что у Мейлаха очень сложный, а местами скверный характер. Работать с ним — не подарок. Причиной этих увольнений стало то, что люди не смогли найти с главврачом общий язык. Высказывали свое мнение, не соглашались. Вот Мейлах их и уволил. Сотрудники медицинского учреждения не в восторге от такой политики руководства», — отметил он.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там сказали, что подобные вопросы относятся к внутренней деятельности медорганизаций. Агентство пыталось связаться с главврачом Борисом Мейлахом, но на звонок корреспондента никто не ответил. В свердловский онкоцентр был направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что руководство Свердловского областного онкологического диспансера перевело сотрудников на работу в две смены. Врачи взбунтовались, график с ночными сменами даже не предполагал трансфер. Заведующие и начмеды выступили против. Среди сотрудников много женщин с детьми, которым такой график категорически не подходит.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам