Врачей свердловского онкоцентра перевели на работу в две смены

Врачей не устроил новый график работы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководство Свердловского областного онкологического диспансера перевело сотрудников на работу в две смены. Медики недовольны решением начальства, сообщил журналистам источник в больнице.

«Врачи взбунтовались, график с ночными сменами даже не предполагал трансфер. Заведующие и начмеды выступили против. Среди сотрудников много женщин с детьми, которым такой график категорически не подходит», — цитирует слова инсайдера городской портал E1.

Новый график предполагает работу в две смены: с 08:00 до 16:18 и с 16:18 до 00:36. Медики считают, что решение руководства нацелено на то, чтобы сократить очередь пациентов на лечение. При этом врачи уверены, что мера не поможет, потому что в реанимации ограничено количество коек и мест. «Не можем встретиться с главврачом, чтобы оперативно обсудить проблему. Для разговора с ним надо записываться через секретаря», — посетовали в разговоре с журналистами сотрудники диспансера.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского минздрава. На момент публикации ответ получен не был. Ранее агентство сообщало, что новым руководителем Свердловского областного онкологического диспансера стал хирург Борис Мейлах. После первого дня работы врач рассказывал агентству, что доволен профессионализмом коллектива и не планирует серьезных кадровых перестановок.

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