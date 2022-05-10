Из конопли будут получать масло Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае будут делать масло из конопли. Это обсудили на совещании по вопросам выращивания промышленной конопли под председательством министра агропромышленного комплекса Пермского края Павла Носкова и главы Кунгурского муниципального округа Вадима Лысанова. Подробности сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

«Выращивание промышленной конопли необходимо для замены привычных синтетических материалов на натуральные. В ближайшие дни планируется посев 200 га промышленной конопли сорта „Надежда“ с целью его переработки на пищевые цели: получения конопляного масла», — указали в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

На заседании присутствовала заместитель руководителя надзорного ведомства Антонина Попова. Она проконсультировала пермских чиновников по вопросам соблюдения карантинных фитосанитарных правил и норм в сфере семеноводства при получении, хранении и выращивании семян.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае самое дорогое подсолнечное масло в ПФО. Средняя цена составляет 140,14 рублей.