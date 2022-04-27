В Пермском крае — самое дорогое подсолнечное масло в ПФО

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Магазин Пятерочка у ЖК Балтым парк. Верхняя Пышма, подсолнечное масло
В среднем масло стоит 140,14 рублей в Пермском крае Фото:
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Аналитики вычислили актуальную среднюю стоимость продуктов в регионах Приволжского федерального округа. Оказалось, что в Пермском крае самое дорогое подсолнечное масло. Такие данные опубликовал Пермьстат.

«Цена за килограмм подсолнечного масла в Пермском крае на конец марта оказалась самой высокой среди регионов ПФО. Она составила 140,14 рублей», — указано в статистике.

На втором месте по дороговизне масла стоит Чувашская республика. Там цена составила 137,42 рублей. Самое дешевое подсолнечное мало оказалось в Удмуртии и республике Марий Эл — этот продукт в регионах можно купить в среднем за 123,90 и 122,99 рублей соответственно.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми подешевел сахар и стал стоить во всех сетях примерно одинаково. А свежая клубника в одной из сетей подешевела почти в три раза.

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Аналитики вычислили актуальную среднюю стоимость продуктов в регионах Приволжского федерального округа. Оказалось, что в Пермском крае самое дорогое подсолнечное масло. Такие данные опубликовал Пермьстат. «Цена за килограмм подсолнечного масла в Пермском крае на конец марта оказалась самой высокой среди регионов ПФО. Она составила 140,14 рублей», — указано в статистике. На втором месте по дороговизне масла стоит Чувашская республика. Там цена составила 137,42 рублей. Самое дешевое подсолнечное мало оказалось в Удмуртии и республике Марий Эл — этот продукт в регионах можно купить в среднем за 123,90 и 122,99 рублей соответственно. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми подешевел сахар и стал стоить во всех сетях примерно одинаково. А свежая клубника в одной из сетей подешевела почти в три раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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