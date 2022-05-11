Полиция Кургана проверяет информацию о поджигателях с факелами

Возле СНТ Патронное местные жители нашли факелы на куче сухих веток и травы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кетовского района подозревают, что рядом с СНТ «Патронное» неизвестные готовили поджог. Фотографии факелов опубликованы в группе «Инцидент|Курган» в соцсети «ВКонтакте». В УМВД региона сообщили URA.RU, что по данному факту проводится проверка.

«Это нашли возле СНТ Патронное, за Лукино», — написал житель Кетовского района, комментируя скрины с фотографиями факелов в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». «Похоже, заготовленные для поджога. Потому что вокруг ничего горевшего нет. И на одной фотографии трава заготовленная лежит. Кто-то готовил очередной поджог. […] Нельзя молчать в таких случаях! Все равно — у каждого деяния есть свидетели случайные», — написала в комментариях к посту Марина Бекреева.

Некоторые пользователи предположили, что факелы могли быть приготовлены для организации встречного пала. Несколько курганцев усомнились в находке.

В пресс-службе УМВД по Курганской области URA.RU сообщили, что по факту обнаружения факелов проводится проверка. «Данный факт зарегистрирован в ОМВД России по Кетовскому району. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение» — ответили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за пожаров введен режим ЧС. В регионе установилась опасная погода. Несколько дней борьбу с природными пожарами вели почти 1400 человек и 200 единиц техники, в том числе силы и средства, привлеченные из других регионов. Крупные возгорания тушили с помощью самолета-амфибии БЕ-200 и вертолета МИ-8 МЧС России. Несколько десятков семей лишились из-за пожаров жилья и имущества. В регионе работает 700 противопожарных патрулей.

Жители Патронного (Кетовский район) нашли несколько факелов рядом с СНТ фото: скрин с чата жителей СНТ Кетовского района, группа «Инцидент|Курган», соцсеть «ВКонтакте»

Палки, похожие на факелы, жители Кетовского района нашли рядом с СНТ Патронное на сухих ветках и в противопожарной полосе фото: скрин с чата жителей СНТ Кетовского района, группа «Инцидент|Курган», соцсеть «ВКонтакте»

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