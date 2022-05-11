Курганцев предупредили о чрезвычайно опасной погоде

В Курганской области сохранится красный уровень погодной опасности Фото: Екатерина Сычкова

В Курганской области установлен красный уровень погодной опасности, при котором стихия несет угрозу материального ущерба и человеческих жертв. Он сохранится еще на несколько дней, предупреждает правительство региона в своем telegram-канале.

«В регионе сохраняется напряженная пожароопасная ситуация, осложненная погодными условиями (красный уровень погодной опасности). Специалисты сообщают, что в ближайшие сутки сохраняется ветреная погода, скорость составит 6-11 м/с, температура днем завтра 17-22°. По данным Гидрометцентра до 13 мая, за исключением западных территорий, будет фиксироваться 4 уровень горимости леса из 5 возможных. Это значит, что неосторожность, ввиду несоблюдения противопожарных мер, или преднамеренный поджог приведут к колоссальным трагическим последствиям», — говорится в сообщении, размещенном в telegram-канале правительства Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что в связи с тяжелой ситуацией с пожарами в Курганской области введен режим ЧС. Губернатор Вадим Шумков 10 мая отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о ситуации с пожарами. Шумков отметил, что семи погорельцам с детьми, будет предоставлено другое жилье, а детей бесплатно отправят в лагеря отдыха. По данным Гидрометцентра России, в Кургане и некоторых муниципалитетах региона 13 мая пройдут крупные дожди — выпадет четверть месячной нормы осадков.