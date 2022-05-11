Профессор Чумаков рассказал, кто чаще всего умирает от «Омикрона»

12 мая 2022 в 05:07 Размер текста - 17 +

Если человек боится опасных последствий COVID-19, то лучшим решением будет вакцинация Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Чаще всего жертвами штамма коронавируса «Омикрон» становятся люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями, такие как сахарный диабет, а также пациенты преклонного возраста. Об этом в беседе с URA.RU заявил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков. «Люди, которые страдают хроническими заболеваниями, такими как диабет, сердечно-сосудистые патологии, просто люди преклонного возраста. Они, в среднем, болеют более тяжело. Сейчас примером перед нами стал Владимир Жириновский. Он в общем-то погиб от „Омикрона“ на фоне большого числа прививок. Но все равно, даже если бы не вакцинировался, он перенес бы „Омикрон“. Штамм, который вызывает легкое течение, но у него был диабет, и ему было 75 лет», — сказал Петр Чумаков. Вирусолог отметил, что даже при таких обстоятельствах существуют исключения. «Бывает так, что человеку 106 лет. Эта женщина заболела и выздоровела. Не все так тяжело болеют, потому что это еще зависит от генетики. Иммунная система человека очень разнообразная. В иммунной системе принимают участие много разных генов, и они имеют варианты, поэтому один будет болеть тяжело и с последствиями, а другой перенесет болезнь на ногах и не заметит», — заявил профессор. Если человек не относится к группам рискам, но опасается последствия COVID-19, то лучшим решением для него станет вакцинация, добавил ученый. «Люди страдающие хроническими заболеваниями и пожилые должны особенно остерегаться. Прочие же должны просто верить в свою счастливую звезду, что их пронесет. Но, чтобы обезопаситься людям, если они боятся, что заразятся и могут быть серьезные последствия, лучше раз в полгода делать ревакцинацию. В нашем случае это „Спутник“. Единственная вакцина, которую я могу рекомендовать из доступных», — заключил Петр Чумаков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Чаще всего жертвами штамма коронавируса «Омикрон» становятся люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями, такие как сахарный диабет, а также пациенты преклонного возраста. Об этом в беседе с URA.RU заявил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков. «Люди, которые страдают хроническими заболеваниями, такими как диабет, сердечно-сосудистые патологии, просто люди преклонного возраста. Они, в среднем, болеют более тяжело. Сейчас примером перед нами стал Владимир Жириновский. Он в общем-то погиб от „Омикрона“ на фоне большого числа прививок. Но все равно, даже если бы не вакцинировался, он перенес бы „Омикрон“. Штамм, который вызывает легкое течение, но у него был диабет, и ему было 75 лет», — сказал Петр Чумаков. Вирусолог отметил, что даже при таких обстоятельствах существуют исключения. «Бывает так, что человеку 106 лет. Эта женщина заболела и выздоровела. Не все так тяжело болеют, потому что это еще зависит от генетики. Иммунная система человека очень разнообразная. В иммунной системе принимают участие много разных генов, и они имеют варианты, поэтому один будет болеть тяжело и с последствиями, а другой перенесет болезнь на ногах и не заметит», — заявил профессор. Если человек не относится к группам рискам, но опасается последствия COVID-19, то лучшим решением для него станет вакцинация, добавил ученый. «Люди страдающие хроническими заболеваниями и пожилые должны особенно остерегаться. Прочие же должны просто верить в свою счастливую звезду, что их пронесет. Но, чтобы обезопаситься людям, если они боятся, что заразятся и могут быть серьезные последствия, лучше раз в полгода делать ревакцинацию. В нашем случае это „Спутник“. Единственная вакцина, которую я могу рекомендовать из доступных», — заключил Петр Чумаков.