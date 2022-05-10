Жительница Магнитогорска в канун Дня Победы убила 81-летнего мужа

Бабушка устала слушать упреки супруга Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске пожилую женщину 8 мая задержали по подозрению в убийстве своего супруга. Погибшему был 81 год, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Бабушке 80 лет, она всю жизнь прожила в браке с мужем, но в последнее время он стал слишком ворчливым и постоянно делал упреки в ее адрес. Вечером 8 мая женщина в ходе такой ссоры ударила мужа ножом в грудь, затем сама вызвала скорую, но было поздно — дедушка умер», — рассказал источник.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Она признала причастность к преступлению. В следственных органах информацию пока не комментируют.