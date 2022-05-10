10 мая 2022
09 мая 2022

Жительница Магнитогорска в канун Дня Победы убила 81-летнего мужа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, пенсионер, старость, руки пенсионера
Бабушка устала слушать упреки супруга Фото:

В Магнитогорске пожилую женщину 8 мая задержали по подозрению в убийстве своего супруга. Погибшему был 81 год, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Бабушке 80 лет, она всю жизнь прожила в браке с мужем, но в последнее время он стал слишком ворчливым и постоянно делал упреки в ее адрес. Вечером 8 мая женщина в ходе такой ссоры ударила мужа ножом в грудь, затем сама вызвала скорую, но было поздно — дедушка умер», — рассказал источник.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Она признала причастность к преступлению. В следственных органах информацию пока не комментируют.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог».

В Магнитогорске пожилую женщину 8 мая задержали по подозрению в убийстве своего супруга. Погибшему был 81 год, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Бабушке 80 лет, она всю жизнь прожила в браке с мужем, но в последнее время он стал слишком ворчливым и постоянно делал упреки в ее адрес. Вечером 8 мая женщина в ходе такой ссоры ударила мужа ножом в грудь, затем сама вызвала скорую, но было поздно — дедушка умер», — рассказал источник. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Она признала причастность к преступлению. В следственных органах информацию пока не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...