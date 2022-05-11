Метеоролог Шувалов заявил о сильных ураганах и шторме в Москве

11 мая 2022 в 19:56 Размер текста - 17 +

В Москве 13 мая порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве и Московской области 13 мая порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, что очень близко к шторму и оранжевому уровню погодной опасности. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «Если в Сибири большое давление, очень сухая погода с высокими температурами, на 8-10 градусов превышающими среднестатистические для этого времени года, то на европейской территории, Москва, Смоленская область, с приходом Скандинавского циклона главным становится ветер и осадки. В Смоленской области 12 мая количество выпавших осадков может местами достичь половины месячной нормы. В Московской области 13 мая ожидается усиление ветра, с порывами до 15-20 м/с. Это очень близко к шторму по шкале Бофорта и к оранжевому уровню погодной опасности», — объяснил Александр Шувалов. При этом по словам метеоролога, в Сибири осадков не ожидается и сохраняется повышенный уровень пожарной опасности. «Что касается Сибири, там продолжаются испытания для жителей и пожарных служб. На Урале, в Сибири сохраняется задымление, гарь. В выходные в Барнауле, Новосибирске, Красноярске +25, +27 градусов, то есть практически июльская погода, очень низкая влажность, не более 20-25% в середине дня и небольшой ветер. То есть любое возгорание будет распространяться на очень большие территории. Не смогут сбить степень пожарной обстановки дожди 16 мая в Омске и 17 мая в Новосибирске», — добавил Шувалов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В Москве и Московской области 13 мая порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, что очень близко к шторму и оранжевому уровню погодной опасности. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «Если в Сибири большое давление, очень сухая погода с высокими температурами, на 8-10 градусов превышающими среднестатистические для этого времени года, то на европейской территории, Москва, Смоленская область, с приходом Скандинавского циклона главным становится ветер и осадки. В Смоленской области 12 мая количество выпавших осадков может местами достичь половины месячной нормы. В Московской области 13 мая ожидается усиление ветра, с порывами до 15-20 м/с. Это очень близко к шторму по шкале Бофорта и к оранжевому уровню погодной опасности», — объяснил Александр Шувалов. При этом по словам метеоролога, в Сибири осадков не ожидается и сохраняется повышенный уровень пожарной опасности. «Что касается Сибири, там продолжаются испытания для жителей и пожарных служб. На Урале, в Сибири сохраняется задымление, гарь. В выходные в Барнауле, Новосибирске, Красноярске +25, +27 градусов, то есть практически июльская погода, очень низкая влажность, не более 20-25% в середине дня и небольшой ветер. То есть любое возгорание будет распространяться на очень большие территории. Не смогут сбить степень пожарной обстановки дожди 16 мая в Омске и 17 мая в Новосибирске», — добавил Шувалов.