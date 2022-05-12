Депутат Хамзаев предложил продавать нацресурсы только за рубли

12 мая 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

Торговля в рублях приведет к укреплению национальной валюты России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Международная торговля ключевыми национальными ресурсами РФ, такими как нефть, газ, медь, уголь, древесина должна производиться только в рублях, что укрепит российскую валюту. Об этом URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. «Государственные дела, такие как продажа голубого топлива, энергоресурсов, нефти, меди, руды, угля, древесины, такие ключевые недра пусть будут добры покупать в рублях. Это усиливает нашу валюты. Когда мы основные недра продаем в другой валюте, пусть и более распространенной, то мы усиливаем другую валюту. Здесь позиция [президента РФ] Владимира Путина абсолютно государственная и правильная», — сказал Бийсултан Хамзаев. «Общая сложность заключается не в физической возможности, а в психологической. Отдельные страны считали для себя не нужным торговать с Россией в российской валюте, потому что уже было принято, что надо это делать по-другому. А когда им поставили условия они стали, говоря народным слэнгом, выеживаться. Но суть остается главной — это наши народные достояния, наша валюта и мы выбираем в какой форме должна быть эта торговля. Это сложная, правильная и необходимая мера», — добавил депутат Госдумы. При этом торговля в бизнес-секторе, отметил собеседник агентства, может оставаться в любой валюте. Парламентарий отметил, что у России осталось много вариантов, как противостоять западным санкциям. «Не забывайте, что металл, в том числе на американском рынке, его основная часть из России. Я сейчас не готов давать полный список по химическим элементам, которые у нас добываются, но там ситуация еще более зависимая от нас. Это возможность для маневров, если говорить широко, но решение принимает президент в этом вопросе. Если бы мы хотели идти по технологии выкручивания рук, такие возможности у нас тоже есть», — заключил Бийсултан Хамзаев. В конце марта Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны будут платить за газ в рублях. Решение вступило в силу с 1 апреля 2022 года. Такое решение, сообщал ВЦИОМ, поддержали 76% граждан. 27% из них считают, что оно приведет к укреплению рубля. Один из крупнейших немецких импортеров российского газа Verbundnetz Gas (VNG) готов покупать газ на новых условиях. На фоне этого решения доллар и евро подешевели на 50 рублей к курсу середины марта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Международная торговля ключевыми национальными ресурсами РФ, такими как нефть, газ, медь, уголь, древесина должна производиться только в рублях, что укрепит российскую валюту. Об этом URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. «Государственные дела, такие как продажа голубого топлива, энергоресурсов, нефти, меди, руды, угля, древесины, такие ключевые недра пусть будут добры покупать в рублях. Это усиливает нашу валюты. Когда мы основные недра продаем в другой валюте, пусть и более распространенной, то мы усиливаем другую валюту. Здесь позиция [президента РФ] Владимира Путина абсолютно государственная и правильная», — сказал Бийсултан Хамзаев. «Общая сложность заключается не в физической возможности, а в психологической. Отдельные страны считали для себя не нужным торговать с Россией в российской валюте, потому что уже было принято, что надо это делать по-другому. А когда им поставили условия они стали, говоря народным слэнгом, выеживаться. Но суть остается главной — это наши народные достояния, наша валюта и мы выбираем в какой форме должна быть эта торговля. Это сложная, правильная и необходимая мера», — добавил депутат Госдумы. При этом торговля в бизнес-секторе, отметил собеседник агентства, может оставаться в любой валюте. Парламентарий отметил, что у России осталось много вариантов, как противостоять западным санкциям. «Не забывайте, что металл, в том числе на американском рынке, его основная часть из России. Я сейчас не готов давать полный список по химическим элементам, которые у нас добываются, но там ситуация еще более зависимая от нас. Это возможность для маневров, если говорить широко, но решение принимает президент в этом вопросе. Если бы мы хотели идти по технологии выкручивания рук, такие возможности у нас тоже есть», — заключил Бийсултан Хамзаев. В конце марта Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны будут платить за газ в рублях. Решение вступило в силу с 1 апреля 2022 года. Такое решение, сообщал ВЦИОМ, поддержали 76% граждан. 27% из них считают, что оно приведет к укреплению рубля. Один из крупнейших немецких импортеров российского газа Verbundnetz Gas (VNG) готов покупать газ на новых условиях. На фоне этого решения доллар и евро подешевели на 50 рублей к курсу середины марта.