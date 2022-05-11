Мэр Кизела сообщил о гибели на Украине пермского контрактника

О месте и времени прощания с погибшим военным станет известно позже Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ходе проведения спецоперации на Украине погиб сержант Александр Иванов 1992 года рождения. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщил глава города Кизела (Пермский край) Андрей Родыгин.

«Любимый сын, любящий муж, заботливый отец, хороший друг и добрый человек — таким был Александр. Отдал свою жизнь за наши жизни. Память о нем мы будем хранить всегда», — сообщил глава Кизела. Он также добавил, что о времени и месте прощания станет известно позже.

Ранее сообщалось о гибели на территории Украины пермского контрактника Эльвира Зимасова. 22-летний военный нес службу в танковом взводе.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал решение о проведении операции вынужденным. По словам главы государства, цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По заявлениям Минобороны, российская армия стремится не допускать жертв среди мирного населения.