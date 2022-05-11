Власти сообщили о гибели на Украине пермского контрактника

Погибшему военнослужащему было 22 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Администрация Бардымского округа на своей странице в соцсетях сообщила о погибшем на территории Украины контрактнике Эльвире Зимасове. 22-летний военный нес службу в танковом взводе.

«С прискорбием и огромным сожалением сообщаем о том, что при исполнении служебного долга в ходе специальной операции погиб Эльвир Ильфатович Зимасов — наводчик-оператор, наш земляк из деревни Ишимово. Рядовой нес службу по контракту в танковом взводе. 20 августа ему исполнилось бы 23 года», — сообщает мэрия.

Это второй уроженец Бырдымского округа, погибший в ходе специальной военной операции. Ранее там простились с Эдуардом Ишмановым. Военнослужащий был награжден Орденом мужества посмертно. Спецоперация российской армии ведется на территории Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее главные цели — денацификация и демилитаризация этой страны.