Власти сообщили о гибели на Украине пермского контрактника

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Погибшему военнослужащему было 22 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Администрация Бардымского округа на своей странице в соцсетях сообщила о погибшем на территории Украины контрактнике Эльвире Зимасове. 22-летний военный нес службу в танковом взводе.

«С прискорбием и огромным сожалением сообщаем о том, что при исполнении служебного долга в ходе специальной операции погиб Эльвир Ильфатович Зимасов — наводчик-оператор, наш земляк из деревни Ишимово. Рядовой нес службу по контракту в танковом взводе. 20 августа ему исполнилось бы 23 года», — сообщает мэрия.

Это второй уроженец Бырдымского округа, погибший в ходе специальной военной операции. Ранее там простились с Эдуардом Ишмановым. Военнослужащий был награжден Орденом мужества посмертно. Спецоперация российской армии ведется на территории Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее главные цели — денацификация и демилитаризация этой страны.

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Администрация Бардымского округа на своей странице в соцсетях сообщила о погибшем на территории Украины контрактнике Эльвире Зимасове. 22-летний военный нес службу в танковом взводе. «С прискорбием и огромным сожалением сообщаем о том, что при исполнении служебного долга в ходе специальной операции погиб Эльвир Ильфатович Зимасов — наводчик-оператор, наш земляк из деревни Ишимово. Рядовой нес службу по контракту в танковом взводе. 20 августа ему исполнилось бы 23 года», — сообщает мэрия. Это второй уроженец Бырдымского округа, погибший в ходе специальной военной операции. Ранее там простились с Эдуардом Ишмановым. Военнослужащий был награжден Орденом мужества посмертно. Спецоперация российской армии ведется на территории Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее главные цели — денацификация и демилитаризация этой страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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