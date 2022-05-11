Накануне здания горели в поселке Богандинском Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал глав районов оперативно запрашивать помощь в тушении природных пожаров, если справиться имеющимися силами не удается. Заявление опубликовано в telegram-канале главы региона.

«Провел оперативный штаб, обсудили ситуацию с природными пожарами. Обстановка напряженная. Еще раз проговорили с главами районов: не геройствовать и, если есть риск осложнения обстановки, оперативно запрашивать людей и технику из областного резерва для помощи. Если потребуется, привлечем силы из других регионов. Ситуацию упустить ни в коем случае нельзя», — написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале.

По его словам, причина 96% возгораний — неосторожное обращение с огнем. Часто пожары начинаются после поджогов. В настоящее время заведено уже 10 уголовных дел по данным фактам. Губернатор призвал наказать поджигателей по всей строгости закона.

«На этой неделе соберемся с главами трех районов, где из-за природных пожаров пострадали дома граждан. Каждый случай разберем индивидуально, найдем варианты, как помочь землякам. Полностью поддерживаю президента России Владимира Путина, который сказал, что нельзя оставить людей один на один с бедой», — отметил Александр Моор.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области из-за природных пожаров люди остались без жилья. Первый случай произошел в Бердюжском районе, где сгорели пять домов. Погорельцам предоставят новое жилье, а пока им оказали материальную помощь.

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