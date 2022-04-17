В Тюменской области ищут виновника пожара, выжегшего деревню

Пожар уничтожил пять из девяти домов, находящихся в деревне (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Возбуждено уголовное дело по факту пожара в деревне Глубокое (Тюменская область), уничтожившего более половины домов сельчан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону. Виновнику грозит до года лишения свободы.

«По факту пожара, произошедшего 16 апреля в деревне Глубокое (Бердюжский район Тюменской области), повлекшего уничтожение пяти жилых домов, имущества в них и хозяйственных построек, возбуждено уголовное дело. Производство осуществляется в рамках статьи 168 УК РФ, принимаются меры по установлению виновника пожара», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления МЧС по региону.

Максимальное наказание по данной статье — до года лишения свободы. Предусмотрены и более щадящие меры: штраф (до 120 тысяч рублей), а также обязательные, исправительные или принудительные работы.

Как ранее писало URA.RU пожар в деревне Глубокое уничтожил пять из девяти домов сельчан. На место ЧП экстренно вылетел губернатор Тюменской области Александр Моор. По его распоряжению погорельцы получат по 50 000 рублей. В дальнейшем собственникам утраченного жилья либо построят новые дома, либо выдадут деньги на покупку квартир.

С 15 апреля в Тюменской области установлен особый противопожарный режим. Гражданам запрещается посещать леса, разводить костры, сжигать траву и готовить на открытом огне. Но есть и способ обойти запреты.