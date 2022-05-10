Арестован хозяин разбившегося под Миассом автобуса с фанатами

Предпринимателя отправили под стражу до 10 июля Фото: Илья Московец © URA.RU

Миасский городской суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца для индивидуального предпринимателя, чей автобус улетел в кювет на трассе при перевозке футбольных болельщиков клуба «Спартак» из Екатеринбурга в Златоуст. Он обвиняется в оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщила URA.RU старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

«В суде прокурором поддержано ходатайство следователя о заключении индивидуального предпринимателя под стражу, поскольку он обвиняется в совершении тяжкого преступления, избрание иной меры пресечения не сможет обеспечить нормальное производство при расследовании уголовного дела. Предприниматель обвиняется в том, что не обеспечил должный контроль за транспортным средством и наемным водителем, что привело к совершению последним дорожно-транспортного происшествия. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратурой», — рассказала Наталья Мамаева.

В частности, водитель не прошел предрейсовый медосмотр, не был предупрежден об опасных поворотах на дороге. По факту самого ДТП также возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

ДТП произошло поздно вечером 7 мая на автодороге вблизи деревни Селянкино. Водитель микроавтобуса перевозил группу футбольных болельщиков клуба «Спартак» из Екатеринбурга в Златоуст. Он не справился с управлением транспортным средством, автобус съехал на обочину. Четверо пассажиров были госпитализированы. Еще трое получают амбулаторное лечение. Один из пассажиров, сотрудник СИЗО, скончался от полученных травм. ФК «Спартак» выразил соболезнования семье погибшего.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам