07 мая 2022
06 мая 2022

«Спартак» выразил соболезнования родным погибшего челябинца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чемпионат России по футболу: ФК
Футбольный клуб выразил соболезнования родственникам погибшего в аварии болельщика из Златоуста Фото:

Московский футбольный клуб «Спартак» выразил соболезнования родственникам болельщика, погибшего в ночь на 8 мая в ДТП под Миассом в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. В прокуратуре Челябинской области поставили расследование аварии на контроль.

«Выражаем соболезнования родным погибшего, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Пока подробностей и деталей нет, ответственные за сбор средств — а в таких печальных случаях болельщиками организуются подобные сборы — на связь не выходили. Специалисты по работе с болельщиками держат ситуацию на контроле», — говорится в сообщении футбольного клуба.

В прокуратуре Челябинской области добавили, что ход расследования сразу двух уголовных дел поставлен на контроль. В результате аварии погиб один человек — сотрудник СИЗО № 4 Златоуста.

«По данному факту в следственном отделе МВД России по г. Миассу возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ, ход расследования которого поставлен на контроль. Кроме того, прокуратура проконтролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СУ СК по п. „в“ ч.2 ст. 238 УК РФ», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Смертельная авария произошла 7 мая в 23:10 на автодороге Миасс-Карабаш-Кыштым. Частный микроавтобус вез 15 болельщиков команды «Спартак» с матча в Златоусте. По данным областной прокуратуры, водитель автобуса Пежо не выбрал безопасную скорость движения, на изгибе дороги влево не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог».

Московский футбольный клуб «Спартак» выразил соболезнования родственникам болельщика, погибшего в ночь на 8 мая в ДТП под Миассом в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. В прокуратуре Челябинской области поставили расследование аварии на контроль. «Выражаем соболезнования родным погибшего, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Пока подробностей и деталей нет, ответственные за сбор средств — а в таких печальных случаях болельщиками организуются подобные сборы — на связь не выходили. Специалисты по работе с болельщиками держат ситуацию на контроле», — говорится в сообщении футбольного клуба. В прокуратуре Челябинской области добавили, что ход расследования сразу двух уголовных дел поставлен на контроль. В результате аварии погиб один человек — сотрудник СИЗО № 4 Златоуста. «По данному факту в следственном отделе МВД России по г. Миассу возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ, ход расследования которого поставлен на контроль. Кроме того, прокуратура проконтролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СУ СК по п. „в“ ч.2 ст. 238 УК РФ», — уточнили в пресс-службе ведомства. Смертельная авария произошла 7 мая в 23:10 на автодороге Миасс-Карабаш-Кыштым. Частный микроавтобус вез 15 болельщиков команды «Спартак» с матча в Златоусте. По данным областной прокуратуры, водитель автобуса Пежо не выбрал безопасную скорость движения, на изгибе дороги влево не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...