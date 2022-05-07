«Спартак» выразил соболезнования родным погибшего челябинца

Футбольный клуб выразил соболезнования родственникам погибшего в аварии болельщика из Златоуста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Московский футбольный клуб «Спартак» выразил соболезнования родственникам болельщика, погибшего в ночь на 8 мая в ДТП под Миассом в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. В прокуратуре Челябинской области поставили расследование аварии на контроль.

«Выражаем соболезнования родным погибшего, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Пока подробностей и деталей нет, ответственные за сбор средств — а в таких печальных случаях болельщиками организуются подобные сборы — на связь не выходили. Специалисты по работе с болельщиками держат ситуацию на контроле», — говорится в сообщении футбольного клуба.

В прокуратуре Челябинской области добавили, что ход расследования сразу двух уголовных дел поставлен на контроль. В результате аварии погиб один человек — сотрудник СИЗО № 4 Златоуста.

«По данному факту в следственном отделе МВД России по г. Миассу возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ, ход расследования которого поставлен на контроль. Кроме того, прокуратура проконтролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СУ СК по п. „в“ ч.2 ст. 238 УК РФ», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Смертельная авария произошла 7 мая в 23:10 на автодороге Миасс-Карабаш-Кыштым. Частный микроавтобус вез 15 болельщиков команды «Спартак» с матча в Златоусте. По данным областной прокуратуры, водитель автобуса Пежо не выбрал безопасную скорость движения, на изгибе дороги влево не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства.

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