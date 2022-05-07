В ДТП под Миассом погиб сотрудник СИЗО

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии со смертельным исходом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пассажиром, погибшим при ДТП в Челябинской области с автобусом, везущих фанатов «Спартака», оказался сотрудник СИЗО № 4 Златоуста. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. Инсайдер также пояснил, что водитель автобуса не прошел медосмотр. В СКР по региону возбудили уголовное дело.

«Погибший работал в СИЗО. Водитель не прошел никакого медосмотра и не проверил автобус перед отправкой. Его водительский стаж — 35 лет», — рассказал инсайдер.

Авария произошла поздно вечером 7 мая на автодороге вблизи деревни Селянкино. Водитель микроавтобуса перевозил группу футбольных болельщиков из Екатеринбурга в Златоуст. Он не справился с управлением транспортным средством, автобус съехал на обочину. Четверо пассажиров были госпитализированы. Еще трое получают амбулаторное лечение.

«Следственными органами СКР и по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). На месте работает следственная группа», — рассказали в СУ СКР региона.

По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, у водителя автобуса «Пежо» 7 лет водительского стажа. Он привлекался к административной ответственности 7 раз. На данный момент на водителя составлены протоколы по пяти статьям КОАП.