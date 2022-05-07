В ДТП под Миассом пострадало пять человек

Авариа произошла 7 мая на автодороге «Миасс — Карабаш» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В результате ДТП под Миассом, в которое поздно вечером 7 мая попал микроавтобус с футбольными болельщиками, пострадало 5 человек. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, четыре человека госпитализированы, один пассажир скончался от полученных травм.

«Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП с участием микроавтобуса, следовавшего из Екатеринбурга в Златоуст. В результате происшествия пострадало пять человек: четыре человека госпитализированы, один пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали в пресс-службе полицейского главка.

По данным полицейских, авария произошла в 23:10 на автодороге «Миасс — Карабаш». По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением, съехал с дороги на крутом повороте в результате чего автомашина перевернулась.

Как ранее сообщало URA.RU, в частном микроавтобусе ехали 15 человек, которые возвращались с матча «Урал» — «Спартак» в Екатеринбурге. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано 12 человек и три единицы техники от МЧС, а также три человека и одна единица техники от ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области».